Какой мужчина тебе подходит по знаку Зодиака? - ФОТО

Овен

Нуждается в добром и красивом мужчине.

Да! Мы все знаем, что ты привлекательна и у тебя доброе сердце. И ты хочешь себе партнера такого же, как ты. Но эти парни обычно требуют столько усилий и энергии, сколько ты просто не можешь дать. И лучше признать это.

Телец

Нуждается в решительном и страстном мужчине.

Ты упряма и сильна. А также очень страстная. И ждешь того же от партнера. Но постарайся не спугнуть его своей силой и упрямством.

Близнецы

Нуждается в харизматичном мужчине, который любит приключения.

Ты - дикая натура, и мужчину тебе хочется такого же. Любишь рисковать и предпочитаешь находиться рядом с таким же сильным человеком. Но лучше бы ему не утратить шарм интеллигентности... Потому что тогда он тебе быстро надоест.

Рак

Нуждается в эмоционально стабильном мужчине.

Ты чувствительна и больше всего жаждешь быть понятой мужчиной с сильным духом. Парни с ветром в голове - не для тебя. Ты больше тянешься к тому, с кем тебе просто будет спокойно посидеть дома.

Лев

Нуждается в креативном и умном мужчине.

Ты любишь блистать и даже не можешь без этого жить. Ты полюбишь умного и изобретательного мужчину, но не такого, который затмевал бы тебя. Ты хочешь такого, кто правильно дополнит твою личность.

Дева

Нуждается в артистичном и эмоциональном мужчине.

Ты нуждаешься в том, чтобы оказывать поддержку тем, кого ты любишь. И артист - твой типаж. Но не допусти того, чтобы он превратил тебя в своего личного ассистента вместо возлюбленной. Потому что ты нуждаешься в любви.

Весы

Нуждается в уверенном в себе мужчине, излучающем шарм.

Ты влюбишься в уверенного в себе, очаровательного и умного человека. Но есть вероятность, что ты устанешь от его непрекращающегося потока энергии.

Скорпион

Нуждается в том, кто будет рядом несмотря ни на что.

Ты полна страстей. Часто переменчива в настроении, неустойчива. Тебе нужен тот, кто все это выдержит и будет любить любую. А если он на это не способен, то это не твой человек.

Стрелец

Нуждается в оригинально мыслящем и разумном мужчине.

Твое смелое сердце хочет любить открытого и такого же смелого мужчину, чтобы составить ему компанию на его увлекательном жизненном пути.

Козерог

Нуждается в верном, преданном мужчине, который всегда сможет поддержать в трудную минуту.

Ты тяжело работаешь, всегда честна и независима. Потому тебе нужен тот, кто тебя всегда поддержит, будет тебе верен, но при этом достаточно влюблен в тебя, чтобы растопить твою броню.

Водолей

Нуждается в артистичном, бесстрашном мужчине, который точно знает кто он такой.

Ты можешь найти общий язык с любым. И все тебя уважают. Но когда речь заходит о выборе партнера, то ты бы предпочла бы оригинального и такого же бесстрашного, как ты сама. Но при том хорошо знающего себя. Уверенный мужчина, который сможет укротить твою дикую натуру привлекает тебя.

Рыбы

Нуждается в мужчине, умело сочетающем в себе креативность и прагматизм.

Какой бы увлеченной мечтательницей ты не была, тебе всегда нравились стабильные и практичные мужчины. Но он должен также быть открытым к новым интересным идеям и мыслям. Потому что излишняя черствость отпугнет тебя.

Н. Гасымова

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