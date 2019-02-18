Как манипулировать мужчинами по знаку Зодиака?

Люди постоянно манипулируют друг другом. Не всегда это делается во зло. Поговорка " Мужчина - голова, а женщина - шея, куда захочет, туда и повернет", отлично описывает манипуляцию своими мужчинами женщин, которые делают это настолько умело, что мужчины не всегда подозревают об этом. Астрологи утверждают, что если знать знак Зодиака своего партнера, то манипулировать им будет проще. Представляем советы астрологов для каждого знака Зодиака.

Овен

Манера общения этих представителей напоминает лепет малолетних детей. И если женщина знает, как с ними общаться, то ей ничего не стоит, как начать управлять выбранным мужчиной. Главное, не скупиться на похвалу и громкие аплодисменты в его адрес. И даже за самые мелкие достижения нужно начинать хвалить и им восторгаться. И тогда он обязательно сделает больше для вас.

Телец

Эти представители настоящие ценители красивого отдыха и вкусной еды. Потому потешить его самолюбие для женщины не составит труда. Для него нужно готовить изысканные блюда, красиво их оформить, и прогуливаться с ним по интересным местам. И он обязательно влюбится в те старания, которыми женщина будет создавать для него комфортные условия.

Близнецы

Чего не любят эти представители, так это того, чтобы их постоянно контролировали и ограничивали собственное пространство. Но если не станете его держать на коротком поводке, то есть шанс его привлечь к своей персоне. Для этого нужно дарить ему хорошее настроение, поддерживать во всех начинаниях и быть легкой на подъем. Тогда он не только не сбежит, а захочет оставаться со своей женщиной, как можно дольше.

Рак

Представители мужского пола настолько ранимые и трепетные натуры, что любое грубое слово может их оттолкнуть навсегда, даже от самой желанной женщины. Хотя этот знак всегда позволит сильной женщине управлять собой, чтобы не брать ответственность за какие-нибудь действия. И если он примирился с тем, что возле него надежная женщина, то ей можно смело брать бразды правления в свои крепкие руки.

Лев

Умерить пыл этого знака сможет только отважная женщина. Но самое важное - в этом деле не переусердствовать. Мужчинам нравится к своей персоне постоянно притягивать внимание. Но если женщина будет перетягивать эту роль на себя, то гордому знаку это не понравится. И он обратится в бегство. Умной женщине стоит попытаться создать иллюзию главенства, и только тогда можно усыпить его бдительность и начать потихоньку им управлять.

Дева

Мужчины этого знаку выбирают себе партнершу по своему образу и подобию. И если этот представитель интеллектуально развит, то его женщина должна отвечать таким же требованиям. И если женщина захочет управлять мужчиной, то нужно будет не только следить за своим внешним видом, но и постоянно самосовершенствоваться и постигать что-то новое.

Весы

Этого мужчину можно покорить только абсолютным спокойствием. Но нет гарантии того, что желанный партнер будет всецело принадлежать одной женщине. Представителей мужского пола, как и женского, нельзя отнести к постоянным партнерам. И если женщина решит его покорить, то нужно ей научиться быть благодарным слушателем и набраться терпения. Только в таком тандеме есть шанс заполучить его всего без остатка.

Скорпион

Чтобы управлять мужчиной этого знака, нужно быть очень напористой особой, которая не боится трудностей. Но при этом женщина должна быть наделена умом и хитростью. Чтобы знать, как управлять своим партнером , нужно хорошо изучить все его манеры и привычки, и предугадывать его сексуальные желания. А если получится вызвать его на откровенный разговор, то нужно внимательно слушать все его моменты рассказа, возможно, именно в этом женщина найдет разгадку, которую превратит себе во благо.

Стрелец

Контролировать всеми действиями этого мужчины не удастся ни одной женщине. Его свободолюбивая натура не даст возможности одержать над собой верх. Но если женщина будет идти ему на уступки, поддерживать его бредовые идеи, научится слушать и станет для него настоящим другом, то есть шанс использовать хитрые методы для его управления.

Козерог

Для этого знака подойдет только открытая и честная женщина. Хотя мужчиной и не нужно будет управлять, если во всем он будет видеть комфорт и уют. И тогда этот представитель захочет что-то сделать ради своей женщины, чтобы и ей было хорошо вместе с ним. И необязательно управление будет построено на хитростях.

Водолей

Мужчины этого знака не так просты, как могут показаться. Поэтому для их управления понадобится женская хитрость и искусство манипуляций. Для женщины важно быть страстной и неприступной, желанной и далекой. Тогда мужчина не сможет противиться чувствам и поддастся в полной мере.

Рыбы

Эти мужчины во всем и всегда хотят управлять и быть главными. Умной женщине нужно пойти им на встречу и дать возможность мужчине испытать подобные чувства. Но все действия со стороны женщины должны быть скрытыми и тактичными, чтобы партнер не заподозрил, что она выдает свои идеи за его, или, наоборот. И, тогда он точно поддастся женской власти.

Н. Гасымова

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