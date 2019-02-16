Фраза, которая покорит сердце любой женщины

Думаете, слова, способные покорить сердце женщины - "Я люблю тебя", "Ты очень красивая", "Давай пройдемся по магазинам", "Как поживает твоя мама"? Нет, нет и нет.

Все эти слова звучат очень приятно, и многим нравится слышать их от партнера. Но ни одна из указанных выше фраз не гарантирует, что сердце женщины тут же растает, и она бросится в объятия.

Есть два слова, которые точно растопят сердце дамы. Они словно ловушка, заставляющая мужчину тут же выровнять спину, а женщину потерять сознание.

Всего два слова: "Позволь мне". Но для женщин они звучат как: "Я возьму на себя эту неприятную миссию, потому что это лучший способ продемонстрировать мою мужскую поддержку в знак уважения той женственной энергии, которой ты наполняешь мою жизнь. Так я показываю мою заботу о тебе".

Сегодня женщины как никогда ранее способны позаботиться о себе сами. Сегодня женщины ни в чем не уступают мужчинам. И с определенной точки зрения это довольно хорошо. Мужчины и женщины равны между собой во всем, что касается ценности человеческой жизни. А потому они должны иметь те же права, что и представители сильного пола.

Мужчины в современном мире мечтают о самостоятельной женщине. Это вполне нормально, так как сегодня любой зрелый взрослый человек должен уметь о себе позаботиться. Мужчины не могут все делать за женщин, они все же не Супермены, а женщины не беспомощные. Но все равно сама идея того, чтобы встречаться с женщиной, которая может сама о себе позаботиться, но получает удовольствие от того, что что-то за нее делает ее мужчина, звучит для представителей сильного пола довольно привлекательно.

Н. Гасымова

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