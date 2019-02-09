Как отношения влияют на вашу жизнь? - 7 примеров

Исследования показывают, что хорошие отношения помогают избежать болезней, сформировать полезные привычки и даже дольше жить. А проблемные вызывают стресс и снижают иммунитет.

Пердставляем 7 примеров того, как отноношения влияют на организм.

1. Набор веса

Насчет этого существуют разные теории. Одни исследования показывают, что вес набирают счастливые пары, другие - что таким образом несчастливые избавляются от стресса. Еще вариант - супруги мотивируют друг друга вести здоровый образ жизни.

2. Уровень стресса

Выяснилось, что при хорошей интимной жизни партнеры реже испытывают стресс, а если с сексом что-то не так, то чаще.

3. Гормоны счастья

После объятий в крови повышается уровень окситоцина, снижается - кортизола, а также становится меньше уровень сахара. Сплошные плюсы!

4. Сон

Рядом с любимым человеком многим хорошо спится. Исключения: он сильно ворочается и мешает спать, а также вы легли спать, не помирившись.

5. Алкоголь

Исследование с участием 600 пар в течение первых четырех лет семейной жизни показало,что партнеры часто "зеркалят" привычки друг друга: если один много пьет, другой тоже может так поступать. Кроме того, потребление алкоголя вырастает, если в отношениях есть проблемы.

6. Сердце

В хороших отношениях у партнеров реже бывают проблемы с сердцем. По всей видимости причина в том, что они довольны своей жизнью.

7. Внимание к здоровью

В отношениях, которыми партнеры довольны, здоровью уделяется больше внимания, люди чаще обращаются к врачу, если чувствуют боль.

Н. Гасымова

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