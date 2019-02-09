Как отношения влияют на вашу жизнь? - 7 примеров

Исследования показывают, что хорошие отношения помогают избежать болезней, сформировать полезные привычки и даже дольше жить. А проблемные вызывают стресс и снижают иммунитет.
Пердставляем 7 примеров того, как отноношения влияют на организм.
1. Набор веса
Насчет этого существуют разные теории. Одни исследования показывают, что вес набирают счастливые пары, другие - что таким образом несчастливые избавляются от стресса. Еще вариант - супруги мотивируют друг друга вести здоровый образ жизни.
2. Уровень стресса
Выяснилось, что при хорошей интимной жизни партнеры реже испытывают стресс, а если с сексом что-то не так, то чаще.
3. Гормоны счастья
После объятий в крови повышается уровень окситоцина, снижается - кортизола, а также становится меньше уровень сахара. Сплошные плюсы!
4. Сон
Рядом с любимым человеком многим хорошо спится. Исключения: он сильно ворочается и мешает спать, а также вы легли спать, не помирившись.
5. Алкоголь
Исследование с участием 600 пар в течение первых четырех лет семейной жизни показало,что партнеры часто "зеркалят" привычки друг друга: если один много пьет, другой тоже может так поступать. Кроме того, потребление алкоголя вырастает, если в отношениях есть проблемы.
6. Сердце
В хороших отношениях у партнеров реже бывают проблемы с сердцем. По всей видимости причина в том, что они довольны своей жизнью.
7. Внимание к здоровью
В отношениях, которыми партнеры довольны, здоровью уделяется больше внимания, люди чаще обращаются к врачу, если чувствуют боль.
Н. Гасымова
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