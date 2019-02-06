Дженнифер Лоуренс выходит замуж за галериста - ФОТО

О романе Дженнифер Лоуренс и Кука Марони стало известно прошлым летом: их впервые заметили на свидании. А уже осенью Дженнифер и Кук пришли на премьеру фильма "Фаворитка" вместе, тем самым подтвердив свои отношения.

Как сообщает Lady.Day.Az, все западные СМИ трубят о помолвке актрисы: в минувшие выходные пару видели на романтическом ужине в ресторане - на руке Дженнифер сияло кольцо с крупным камнем. Очевидцы рассказывают: Дженнифер и Кук выглядели так, будто что-то празднуют. А позже информацию подтвердил и агент актрисы: Кук действительно сделал предложение.

О Куке Марони известно не так много: он не принадлежит миру Голливуда и старается вести закрытый образ жизни. Ему 34 года, он является директором галереи современного искусства Gladstone Gallery.

Н. Гасымова

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