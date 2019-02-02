Как привлечь внимание парней разных знаков Зодиака?

Если вы хотите привлечь к себе его внимание, но не знаете как это сделать, то сначала узнайте его знак Зодиака. Это позволит вам найти правильный подход именно к вашему предмету обожания и достичь желаемого результата.

1. Овен

Вам нужно научиться бросать ему вызов. Сделайте так, чтобы он начал рассматривать как вызов вас самих. А чтобы показать ему свою симпатию, научитесь делать этому мужчине комплименты. Если вы действительно хотите полностью захватить его внимание, преподнесите себя как трудную мишень. Мужчинам, рожденным под знаком Овна, нравится завоевывать своих женщин.

2. Телец

Этого мужчину необходимо приручать очень медленно и осторожно. Никогда не заставляйте Тельца чувствовать, что его подгоняют. Если вы начнете пытаться ускорить события, он просто не захочет иметь с вами ничего общего. Привлечь его внимание к себе можно если заставить его смеяться. Но чтобы выдавить из него улыбку придется хорошенько постараться. Если вы научитесь смешить Тельца, ему будет очень комфортно рядом с вами.

3. Близнецы

С мужчиной, рожденным под знаком Близнецов, следует быть сообразительной. Помните, такому человеку просто наскучит. Поэтому ради его внимания вам придется стать особенной. Вы должны быть достаточно умной, чтобы стимулировать его интеллектуально. А еще не помешает воспитать в себе дух авантюризма и почаще демонстрировать ему свою непредсказуемость.

4. Рак

Будьте заботливыми и не забывайте почаще с ним нянчиться. Заставьте его почувствовать, что он действительно вам небезразличен. Мужчины-Раки привыкли помогать всем вокруг. Они всегда стараются оказать необходимую поддержку близким ему людям, но о себе Рак почти не заботится. Вот она - ваша реальная возможность стать объектом его внимания.

5. Лев

Вам нужно всего лишь показать ему, что вы действительно уважаете и цените его. Не забывайте, что мужчины, рожденные под знаком Льва, это очень эгоцентричные и самодовольные личности. Такой мужчина выставляет себя в самом ярком свете и обладает невероятно высокой самооценкой. Если вы покажете ему, что способны замечать даже мельчайшие детали, делающие его таким величественным, то обязательно овладеете его мыслями.

6. Дева

Будьте гордыми. Живите той жизнью, которой вы можете гордиться. Именно так можно привлечь к себе внимание мужчины, рожденного под знаком Девы. Отличительная особенность таких мужчин заключается в их умении определять искренность человека. Они очень чувствительны к таким вопросам. Вот почему вам нужно стараться быть лучшей версией себя.

7. Весы

Мужчины-Весы - очень очаровательные создания. Они окружают себя большим количеством привлекательных женщин, а потому ради его внимания вам придется изрядно попотеть. Вы должны выделяться из толпы, составляя его обаянию достойную пару. Будьте лучше, чем другие, в своей глубине чувств, изысканности, самообладании и грациозности.

8. Скорпион

Ваша задача состоит в том, чтобы контактировать с ним как можно чаще. Скорпион чувствует себя изгоем, считая, что каким-то образом постоянно отталкивает от себя людей. Чтобы обратить на себя его внимание, вам нужно просто проявить интерес к его увлечениям. Проводите больше времени вместе со Скорпионом и постарайтесь узнать его получше.

9. Стрелец

Будьте позитивными. Мужчину-Стрельца привлекает позитивный подход к жизни. А еще он любит находиться в обществе оптимистично настроенных людей. Покажите ему, насколько вы энергичны, и он обязательно вас заметит. Стрельцам нравится общаться с людьми, которые жаждут приключений так же сильно, как и он.

10. Козерог

Рядом с Козерогом вы должны проявлять сильные лидерские качества. Это очень сильный и уверенный в себе мужчина, который ответит взаимностью только такому же сильному партнеру. Покажите ему на что вы способны, насколько вы независимы и амбициозны. В противном случае Козерог просто не воспримет вас всерьез.

11. Водолей

Покажите этому мужчине, что ваше сердце открыто для всех и каждого. Водолея привлекают гуманисты. Он жаждет использовать все свои знания и разум для решения проблем глобального характера. Покажите ему, что вы хорошо ориентируетесь в проблемах современного мира, и тем самым привлечете его внимание.

12. Рыбы

Будьте безнадежным романтиком. Вы сможете очаровать мужчину, рожденного под знаком Рыбы, только если станете таким же мечтателем, как он сам.

Н. Гасымова

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