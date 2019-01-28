6 мифов о любви, которые отравляют отношения

Распространенные и устойчивые мифы о любви представляют собой угрозу счастливым отношениям. Многие из них преграждают путь к построению отношений и даже приводят к разрыву.

Lady.Day.Az представляет 6 мифов о любви и романтике, в которые многие из нас упрямо верят, но которые могут поставить отношения под угрозу:

1. У каждого есть ровно один человек, предначертанный судьбой - ваша родственная душа.

Действительно, когда вы влюблены в кого-то, то кажется просто невероятным представить на его месте кого-то другого. Того, кто сделает вас счастливой, с кем можно будет точно также смотреть вечерами сериалы и прихлебывать чай.

Но правда состоит в том, что большинство из нас познакомились со своим партнером в определенной местности и при определенном стечении обстоятельств. И если бы, как предполагает миф, на этой Земле у вас была только одна родственная душа, вероятность вашей встречи равна была бы 0,1-0,2 %. Согласитесь, ведь так?

На самом деле в этом мире есть много людей, с которыми вам было бы точно так же хорошо, а то и лучше.

Да, найти точную замену вашему нынешнему партнеру невозможно - мы все разные. Но это не значит, что тот человек хуже, или вы с ним будете менее счастливы. Но если задаться целью, открыть сердце и душу навстречу миру и людям - вы обязательно встретите того, кто прекрасно подойдет вам.

2. Чем реже вы спорите с партнером - тем лучше отношения.

Не секрет, что все пары время от времени спорят и даже ругаются. Это нормально, и это часть человеческой природы. Если проводить рядом бок о бок дни и месяцы напролет, то "столкновения" неизбежны.

Гораздо важнее, как вы справляетесь с тем, что вы разные и по-разному смотрите на многие вещи. Умеете ли вести диалог и находить компромисс. То есть слышите ли вы своего партнера и пытаетесь его понять, или для вас важнее сделать так, чтобы все было по-вашему - любой ценой.

Когда кто-то из партнеров или оба выбирают деструктивный стиль общения с унижениями и угрозами - это уже сигнал нездоровых отношений.

А вот если вы оба в процессе спора прислушиваетесь к аргументам друг друга, ищете точки соприкосновения и приходите к компромиссу - это признак того, что ваши отношения здоровы и развиваются в правильном ключе.

3. Вы или ваш партнер должны "точно знать", чего хочет и о чем думает другой.

Как бы не любил и не боготворил вас партнер, он не может (и не должен) читать ваши мысли и предугадывать желания.

Многие люди почему-то решили, что раз их спутник жизни - тот самый "единственный и предначертанный судьбой", то ему даже объяснять не надо - он сам знает, о чем они думают и чего хотят.

Эта идея "романтической телепатии", конечно, выглядит симпатично, но согласитесь - ведь это сказка и фантастика. Реальная жизнь не имеет с этим ничего общего: тут все основывается на коммуникации.

Например, если вас обижает, что партнер проводит все выходные с друзьями, и вы хотели бы, чтобы он побыл с вами, то следует ему об этом сказать. Вот видите, как все просто. Надувание щек, демонстративные вздохи и обиженное молчание - все это напоминает детский сад и не работает.

Основа крепких и длительных отношений - это общение.

4. Отношения строятся по формуле "50:50".

Самое губительное для отношений - это вести счет, сколько чего хорошего ты сделал для партнера, а сколько - он для тебя в ответ.

Нередко одному из партнеров приходится прилагать больше усилий и больше отдавать, и в этом нет ничего страшного. Хотя если все время отдаете и трудитесь над отношениями исключительно вы - самое время задуматься, нужны ли они вам и зачем.

Естественно, что отношения между двумя зрелыми и взрослыми людьми должны быть в первую очередь гибкими. Например, если вы переживаете очень сложный период на работе, будет нормальным, если вы попросите супруга взять на себя большую часть забот по дому в это время. И, наоборот, когда ему будет тяжело - вы подставите свое плечо. Это называется команда, и если вы станете такой - успех отношениям гарантирован. Тогда не будет ни обид, ни недоразумений.

5. Романтические и сексуальные чувства со временем утрачивают остроту.

Это клише почему-то очень популярно в современной культуре.

Все мы почему-то полагаем, что любовь начинается с безумного вихря наслаждения и счастья, а вот с годами - он сначала ослабевает, а потом и вовсе стихает, унося с собой чувства и страсть.

Да, это правда, что у большинства супругов отношения переходят на следующую ступень развития - более спокойную, но это вовсе не означает угасания чувств!

В отношениях всегда есть место романтике и любви. Назначьте друг другу свидание. Сходите в ваш любимый ресторан. Прогуляйтесь ночными улицами, держась за руки. Вот увидите: любовь есть и никуда от вас не убежала.

6. Без отношений невозможно жить полноценной и счастливой жизнью.

Вот это самый большой миф на Земле.

Да, здоровые отношения, когда вы любите друг друга и поддерживаете - это прекрасно. Но вы можете прожить точно такую же счастливую жизнь и без отношений - в одиночестве.

Да, некоторые люди вступают в брак со своей первой любовью и живут счастливо вместе всю жизнь. Но это, согласитесь, скорее исключение, чем правило. В реальной жизни все происходит не так, как в кино: большинству из нас суждено встретить и полюбить нескольких людей, пока мы найдем того, с кем нам будет по-настоящему хорошо и комфортно.

Если вы одиноки, не откладывайте жизнь на потом, потому что не встретили свою любовь.

Стройте карьеру, занимайтесь любимым хобби, путешествуйте, находите новых друзей и наслаждайтесь их обществом. Если вы будете счастливы и самодостаточны - шансы встретить свою любовь возрастут во много раз. Вы будете притягивать таких же гармоничных людей.

Н. Гасымова

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