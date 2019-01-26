Главные звезды Недели моды - Селин Дион и ее спутник Пепе Муньос - ФОТО

Постоянные гости всех показов во время Кутюрной Недели моды в Париже - Селин Дион и ее спутник Пепе Муньос.

Как сообщает Lady.Day.Az, впервые пару заметили в августе 2017 года, а на показах в Париже они занимали первые ряды и без стеснения флиртовали под взглядами гостей и объективами фотоаппаратов. Их подлавливали повсюду: вот Селин (в кожаном жакете и очках Max Mara) выходит с Пепе под руку из офиса Givenchy, вот - сбегают от вспышек после показа Valentino (на нем Селин утирала слезы от восторга).

Отметим, что Пепе младше Селин на 16 лет (ему 34 года), а еще он танцор. Пепе работает в танцевальной группе Селин и регулярно выступает на ее концертах. Он также увлекается рисованием - его эскизы часто публикуются на страницах журналов.

Для Селин это первые отношения после большой потери - Рене Анжелил, муж певицы, умер в 2016 году, не дожив два дня до своего 74-го дня рождения. Селин была с Рене всю сознательную жизнь: они познакомились, когда ей было 12, а ему - 38. У пары трое сыновей: Рене-Шарль и близнецы Эдди и Нельсон.

Н. Гасымова

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