Заклятый враг для каждого знака Зодиака

Жизнь каждого человека наполнена удачными или неожиданно неприятными моментами. С каждым конкретным человеком нас связывает своя особая история, от которых мы смеемся или плачем, злимся, ругая себя за несдержанность или наоборот, за неумение тактично промолчать, всегда по-разному и это наша жизнь, ничего здесь не поделаешь. Если вы в разговоре чувствуете с собеседником понимание с полуслова, то этот человек подарок для вас. Если же вы при одном только виде другого человека, чувствуете, что в вас начинает кипеть все внутри и сами того не замечаете, вы стали раздувать ноздри от негодования, то лучше будет отклониться от разговора и удалиться не прощаясь, по-английски. Так кого же должны избегать представители знаков Зодиака, чтобы не устраивать громких сцен и шумных разборок.

Овен должен сторониться Рыб, так как представители этих 2 знаков Зодиака не могут найти общий язык. Рыбы эмоциональны, а Овен бестактен и прямолинеен. Большая вероятность, что Рыбы после такого разговора по душам получат крепких тумаков и оплеух от Овна.

Тельцы обходите стороной Близнецов. Практичный и дальновидный Телец никогда не понимает и больше того не выносит безответственных людей, от которых не знаешь, чего ожидать. Телец не просто не выносит сюрпризов от Близнецов, они просто бесят его.

Близнецы не смогут подружиться с Девой. Дева любит порядок и дисциплину, если Телец не будет бодать Близнецов за их безответственность, то Дева не только разложит все по полкам, но и спросит так, что мало не покажется, будете в ответе за каждый ваш шаг. Близнецы не будут от этого в восторге точно.

Эмоциональный и чувствительный Рак на дух не выносит Козерога за его прямоту и эмоциональную холодность. Козерог обязательно раскритикует Рака за его огромную любовь к сенсациям, громким событиям, любовь к сплетням не о чем.

Самодовольному и гордому Льву трудно будет найти общую симпатию с Весами. В глазах Льва дипломатичные Весы, любящие покритиковать, будут подобны колокольне, которая издает звук даже от самого маленького ветерка, но как только Весы начнут бить посильнее, их участь будет предрешена. Живыми они точно не выйдут с поля битвы, лев покажет себя во всей красе.

Практичная и любящая стабильность Дева никак не сможет понять Стрельца и никогда не привыкнет к Стрельцу, любящему приключения и авантюры. Безответственное отношение к работе просто не понятно Деве. Дева просто возмущена таким отношением ко всему и самое главное к тому, что Стрельцу все сходит с руки, так как Стрельца просто невозможно призвать к ответственности.

Любящие тишину и покой, размеренный образ жизни, гармонию в отношениях Весы начинают нервничать в общении с Раками, так как Раки большие мастера делать из своих проблем большого слона, при чем искусственно, на пустом месте. Общаясь с Весами Раки пытаются передать часть своей нервозности и Весам.

Скорпион чувствует во Льве большого противника, оба знака имеют сильные стороны характера, этакие борцы за свое дело, наделенные от природы безграничной любовью властвовать и верховодить всеми. Скорпион пытается доказать Льву, что он здесь хозяин и чаще всего на эту тему возникают горячие споры между Скорпионом и Львом.

Стрельцы не могут понять Тельца. Любовь к стабильности Тельца не понятна Стрельцу. Жизнь одна, думает Стрелец, и прожить ее нужно ярко, принимая порой самые безрассудные решения, да и зачем учиться на чужих ошибках, уж лучше свои совершать. Телец в глазах Стрельца большой сноб, скучный и однообразный, который точно не прыгнет с парашютом без тренировки и даже не поедет в 3-х дневный поход, не зная местности. Это несерьезно, подумает Телец и пойдет своей дорогой.

Козерог старается казаться большим стратегом, если это касается отношений с Овном. Упрямый и бескомпромиссный Овен объявит войну, если такой же упрямый Козерог назло Овну не станет уступать и будет до последней капли крови отстаивать свое решение. 2 рогатых знака Зодиака, битве точно быть.

Импульсивный задира Водолей в отношениях и в разговоре будет всегда цеплять Скорпиона, хотя будет иметь возможность мирным путем решить вопрос, но и Скорпион ответит достойно, так как любит всех садить на место и давать сдачу да так, чтобы погорячей было.

Самый гуманные знаки Зодиака, так это Рыбы и Водолеи, но почему-то на один и тот же вопрос у представителей этих знаков Зодиака разные взгляды. Принципы и ценности жизни могут стать главной темой конфликта между ними.

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