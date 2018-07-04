Как мужчина ведет себя в переписке, когда ты ему симпатична

Когда ты нравишься мужчине, он ведет себя по-другому. Он пытается впечатлить тебя, он строит разговор по-особенному и задает особенные вопросы. Итак...

1. Он пишет тебе первым.

Это первое, что он делает, когда ты ему нравишься. Он первым начинает переписку. Тебе даже не придется ждать этого. Когда ты ему нравишься, и он хочет показать это, он определенно напишет первым.

2. Он использует много смайликов.

Обычно мужчины не особые любители смайлов, но если он их ставит, знай - ты ему нравишься.

3. Он задает много вопросов.

Он будет использовать переписку, чтобы узнать тебя лучше.

4. Он много говорит о себе.

Это может показаться эгоистичным, но когда ты нравишься мужчине, он хочет, чтобы ты его лучше узнала. Он хочет показать тебе разные свои стороны. Правда, если он хвастается только своей внешностью - это тревожный знак. А вот если он рассказывает тебе о своем детстве и увлечениях - это хорошо.

5. Он пишет много сообщений, даже если ты не успеваешь отвечать на них.

Он явно хочет продолжить разговор.

6. Он быстро отвечает.

Он хочет показать, что хочет общаться с тобой, и явно ждет твоего ответа.

7. Он пишет тебе, даже когда гуляет с друзьями.

Если он это делает, то ты точно ему нравишься. Ты перевесила на чаше весов. Мужчины не для каждого готовы отвлечься от своей компании.

8. Он делает тебе комплименты.

И не поверхностные, а тонкие и осмысленные.

9. Он шутит и хочет рассмешить тебя.

Юмор - отличный способ понравиться. И если ты ему нравишься, то он будет пытаться завоевать твою симпатию. А значит будет рассказывать тебе шутки и смешить тебя.

10. Он продолжает разговор, даже когда темы заканчиваются.

Может вы уже все обсудили, но он продолжает что-то писать - значит он хочет продолжить общение. И значит ты ему нравишься.

11. Он интересуется твоими планами.

Он хочет вписаться в них, хочет узнать тебя лучше.

12. Он намекает на встречу.

Это самое важное. Он не просто активно переписывается с тобой, но и предлагает встретиться.

13. Он пишет тебе неожиданно.

Когда ты меньше всего ждешь его сообщения, ни с того, ни с сего. Он просто вспомнил о тебе и решил написать. Это прекрасно.

14. Он всегда пишет тебе "С добрым утром" и "Спокойной ночи".

Когда ты нравишься мужчине, он хочет писать тебе первым делом утром и последним делом перед сном. Значит он думает о тебе и утром, и вечером.

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