12 правил этикета в соцсетях

Рассказываем, как вести социальные сети по всем правилам диджитал-этикета.

Не смешивайте бизнес и личную жизнь

Существуют вещи, которые нет смысла публично транслировать на огромную аудиторию в сотни тысяч подписчиков или тысячу ваших "друзей-фолловеров". Основная масса этих людей для вас чужаки, и надо понимать, что в социальных сетях попросту огромное количество тех, которые не желают вам добра или вовсе профессиональные тролли. Зачем им знать о вашей частной жизни? Мой совет: жестко разделите свою социальную жизнь на две части. Сделайте внутренний, закрытый аккаунт только для друзей ("Вот он я на дне рождения сестры"), и публичный ("Вот он я на открытии нового филиала компании") - это стандартная практика, которой сейчас придерживается большинство топ-менеджеров.

Помните об уместном контенте

Вашему окружению вовсе не обязательно знать, что вы едите. Хотя наверняка у вас уже сложилось впечатление, что фотографирование еды делает ее вкуснее. К сожалению, такие люди откровенно раздражают, особенно в случае, когда ты голоден.

Не увлекайтесь самолюбованием

Селфи - это, конечно, прекрасно, и именно такой тип фотографий в настоящий момент может смело конкурировать с кулинарными снимками. Все хорошо, когда в меру, а вот с надутыми губками duck face, "ноголуками", "туалетолуками" и "лифтолуками" следует быть поосторожнее. Либо проявите креатив, либо избавьте общественность от таких "оригинальных" фотографий.

Поменьше монологов о себе

Социальные сети не должны читаться как внутренний монолог. Иногда можно рассказать о том, что задумала ваша кошка, или о том, каким потрясающим был ужин вчера. Но чрезмерное перенасыщение собственного "я" - это самый быстрый способ потерять друзей и последователей. Даже если вы не используете свои аккаунты в профессиональных целях, ваше присутствие в обществе - это большая часть вашего личного бренда. Вы же хотите, чтобы ваш бренд был интересным, привлекательным и представлял ваши лучшие качества?

Не отмечайте друзей на неудачных фото

В этой ситуации поставьте себя на место другого человека. Имейте уважение к вашим близким, просто потратьте пару минут на "согласование".

Пользуйтесь чаще правилом "4−1-1"

Оно было разработано для Twitter, но может быть применено и к другим социальным сетям. Идея заключается в том, что каждый раз, когда вы публикуете что-то о себе, лучше сделать "перерыв" в 4 поста и поделиться интересным контентом, который не связан с вами.

Эмоджи и восклицательные знаки хороши, но в меру

Восклицательные знаки и смайлики полезны даже в рабочих письмах. Они могут помочь передать правильный тон сообщения, потому что это бывает сложно в электронной почте. Например, милое улыбающееся лицо может сказать: "Я не злюсь из-за этого" или "Это шутка". Но не перегибайте палку, а то будете выглядеть глупо. Помните, что люди будут составлять о вас мнение, основываясь на вашем стиле письма.

Не оставляйте голосовые сообщения коллегам и даже близким друзьям без их согласия

В случае с аудиосообщениями, как и вообще везде, должен работать принцип добровольности: записывать аудио стоит тогда, когда человеку удобно его прослушать. Аудиосообщение вынуждает прослушать, и оно эмоционально. Но в бизнес-общении эмоции недопустимы вообще.

Постройте репутацию для будущего

Работодатели и учебные заведения часто проверяют активность кандидатов в социальных сетях перед проведением собеседования, поэтому следите за своим аккаунтом: возможно, он увеличит ваши шансы на долгожданную вакансию. Проверяйте конфиденциальность вашего профиля, чтобы его видели и имели доступ к личным сообщениям важные для вас люди. Удаляйте сомнительные в моральном или юридическом отношении фотографии, а также пренебрежительные комментарии о предыдущих работодателях или коллегах.

Будьте в курсе предназначения каждой социальной сети

Прежде чем стать активным юзером новой онлайн-платформы, ознакомьтесь с профилями ваших знакомых и коллег, обратите внимание на тон сообщений (формальный или нет), их количество, а также общий контент. Стоит ли добавлять всех знакомых на LinkedIn, транслировать в Twitter о своей ссоре с мужем или делиться бизнес-кейсами в Instagram?

Не забывайте о времени суток

Не отправляйте сообщения в мессенджерах и в соцсетях ночью и ранним утром, если, конечно, это не какая-то серьезная новость. Дождитесь удобного времени, соответствующего этикету звонков, - с 8:00 до 22:00. Многие не отключают громкость звонка, и ваше "дзынь" в полшестого утра может разбудить друга. В выходные это время немного меняется - с 10:00 до 22:00.

Не вводите себя и окружающих в заблуждение

Непорядочность влечет за собой серьезные личные и профессиональные последствия, даже в социальных сетях. Возможно, легко ввести в заблуждение, когда вы прячетесь за экраном, но порой даже невинное преувеличение в профиле может сыграть не в вашу пользу. Например, изменение должности в LinkedIn на предыдущей работе может привести к тому, что ваш будущий работодатель отправит заявку на прошлую работу и узнает правду.

Вazaar.ru

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