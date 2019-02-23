Как распознать порчу и узнать, кто ее навел

С незапамятных времен порча являлась самым известным способом негативного воздействия на человека. Чтобы отомстить, проучить или наказать ненавистного человека, достаточно было провести ритуал черной магии, направленный на своего врага, разрушить его энергетическое поле и нанести порчу. Такое воздействие несло в себе огромную угрозу для здоровья и жизни, а значит, достигнув цели, влияло на самочувствие человека, разрушало его семью, сводило с ума, а то и вовсе убивало объект воздействия. Причем человек, находящийся под воздействием черной магии, мог совершенно не подозревать о влиянии извне, и не догадываться о том, кто решил свести с ним счеты!

Благо, любое магическое воздействие, в том числе и порчу, можно обнаружить самостоятельно, не прибегая к услугам магов и экстрасенсов. Но это еще не все! При определенных знаниях можно вычислить человека, который навел порчу.

Задуматься о воздействии на вас магических сил стоит в следующих случаях:

1. Вас постоянно преследует сонливость. Хочется спать даже утром, хотя вы совсем недавно встали с постели.

2. Вас одолевает вялость и хроническая усталость. Все валится из рук и даже от любимой работы вы перестали получать удовольствие.

3. Вы теряете интерес к жизни. Не радуют близкие, устали от любимого хобби, перестали к чему-либо стремиться и не видите перспективы в будущем. Пропадает даже желание принимать пищу.

4. Вы стали раздражительны. Срываетесь на коллег и домочадцев по каждому пустяку. И пусть потом жалеете о содеянном, через день снова кричите по поводу и без.

5. Вы стали часто простужаться. К вам цепляются самые разнообразные болезни, а вместе с ними в душе поселилась хандра и депрессия.

6. Вы нередко ощущаете нехватку воздуха. Особенно ночью, перед сном, чувствуете, что задыхаетесь.

7. Ваш дом все чаще атакуют разнообразные грызуны и насекомые: мыши, крысы, муравьи, жуки короеды.

Существует несколько способов проверки, позволяющих понять, действительно ли на вас действует магическая программа или все это выдумки.

1. Подтвердить или опровергнуть наличие порчи могут и растения. Отыщите среди своих комнатных растений цветок, который готовиться к цветению или недавно начал распускаться. Поставьте его у изголовья кровати на ночь, а утром присмотритесь. Если цветок начал увядать или с него опадает листва, на вас навели порчу! Среди полевых цветов таким "барометром" могут выступать веточки зверобоя. Если наутро лежащие у изголовья кровати веточки зверобоя стали осыпаться листвой или цветками, это воздействие черной магии. Кстати, если вы догадываетесь, кто мог воздействовать на вас магическим способом, попробуйте подарить ему комнатный цветок или вручить букет полевых цветов из зверобоя. И неважно, примет человек такой подарок или отвергнет. Если растение завянет в течение нескольких часов, ваша догадка оказалась верной.

2. Некоторым людям узнать о порче помогает сон. Перед тем как отправится в постель, постарайтесь расслабиться и отгородиться от негативных мыслей. Лежа в постели не думайте о людях, которых вы подозреваете в негативном к вам отношении. Это не поможет делу, а создаст лишнюю сумятицу. Сконцентрируйтесь на своем желании узнать, воздействует ли на вас магия и кто ее наводит. А поутру проанализируйте свой сон. Если он окажется тяжелым, сумбурным, а вы будете чувствовать себя не выспавшимся, на вас точно наведена порча. Возможно, во сне вам удастся увидеть даже лицо своего врага. Если же сновидение будет легким и безмятежным, никакой магии на вас нет.

3. При помощи сырого яйца можно провести магический ритуал. Для этого возьмите правой рукой свежее куриное яйцо. Приложите его сначала к одному виску и слегка покатайте, а затем ко второму виску, повторяя движения. После этого перекатывайте яйцо до подбородка и ниже, к середине ребер. Завершите ритуал прикладыванием яйца ко лбу. После этого разбейте его в чашу с прохладной водой. Если вода останется прозрачной, ваши переживания излишни. Но если она помутнеет, а белок начнет сворачиваться и устремляться кверху, на вас наложили порчу.

Н. Гасымова

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