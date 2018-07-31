Гороскоп - Август 2018

ЛЕВ
23 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА
От вашего настроя в конце лета будет зависеть успешность всего года. Главное - найти баланс между работой и своим временем. А еще постарайтесь меньше думать о мнении окружающих и больше прислушиваться к себе: август принесет с десяток хороших идей, одна из которых точно гениальная (каким бы абсурдом ни казалась на первый взгляд). В последних числах месяца возможны перемены в личной жизни, которых вы так долго ждали.
ДЕВА
24 АВГУСТА - 23 СЕНТЯБРЯ
Перестаньте критически оценивать каждый шаг, сделанный или не сделанный в вашу сторону. Чем больше времени вы посвятите психоанализу, тем меньше удовольствия получите от жизни.
ВЕСЫ
24 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ
Покорить Килиманджаро? Записаться на бокс? Снять клип на песню, от которой друзья и соседи обычно разбегаются в ужасе? Все, что казалось вам маловероятным и даже немного сумасшедшим, в августе может стать реальностью.
СКОРПИОН
24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ
Вы сотню раз сдерживали себя в общении с начальством, но сейчас пришло время назвать вещи своими именами. Хотите карьерного роста? Август - лучший месяц для разговора на эту тему. Равно как и для мыслей о новой работе.
СТРЕЛЕЦ
23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ
В первых числах вы почувствуете такой прилив энергии и сил, что грех этим не воспользоваться: смело ввязывайтесь в любые авантюры - кроме тех, что покажутся уж слишком сомнительными.
КОЗЕРОГ
22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ
Если вы давно не уделяли должного внимания семье, возьмите отпуск и отправьтесь в путешествие мечты, о котором не стыдно будет рассказать внукам. Может, на остров Пасхи? Впрочем, достаточно просто выехать из города.
ВОДОЛЕЙ
21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ
Утолите жажду знаний: составьте список книг, которые планировали, но все никак не могли прочитать, и постарайтесь осилить его до конца года. Лучше поздно, чем никогда!
РЫБЫ
20 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА
Не бойтесь взять инициативу в свои руки. Не имеет значения, кто первый написал и позвонил: "ф" - уже давно феминизм. Любое усилие с вашей стороны в августе обязательно окупится сторицей в сентябре.
ОВЕН
21 МАРТА - 20 АПРЕЛЯ
В последние несколько месяцев вы слишком бездумно относились к деньгам, поэтому конец лета лучше всего посвятить планированию бюджета. Осень, безусловно, самое правильное время для выгодных инвестиций.
ТЕЛЕЦ
21 АПРЕЛЯ - 20 МАЯ
Впереди интересные знакомства, так что отключайте режим социофоба и наслаждайтесь светской жизнью. Залечь на дно всегда успеете. Кстати, в конце месяца очень вероятна встреча, которая обернется феерическим романом.
БЛИЗНЕЦЫ
21 МАЯ - 21 ИЮНЯ
Вы отлично выглядите и даже нравитесь себе, но почему бы не поэкспериментировать? Иногда глобальные перемены начинаются всего лишь с нового цвета волос (только не с зеленого, пожалуйста).
РАК
22 ИЮНЯ - 22 ИЮЛЯ
Посвятите месяц бесстыдному гедонизму. Забронируйте самый просторный люкс в любимом отеле, закажите гигантский десерт и не отказывайте себе в желании протанцевать до утра. Вы и так слишком долго себя ограничивали.
bazaar.ru