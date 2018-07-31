Гороскоп - Август 2018

ЛЕВ

23 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА

От вашего настроя в конце лета будет зависеть успешность всего года. Главное - найти баланс между работой и своим временем. А еще постарайтесь меньше думать о мнении окружающих и больше прислушиваться к себе: август принесет с десяток хороших идей, одна из которых точно гениальная (каким бы абсурдом ни казалась на первый взгляд). В последних числах месяца возможны перемены в личной жизни, которых вы так долго ждали.

ДЕВА

24 АВГУСТА - 23 СЕНТЯБРЯ

Перестаньте критически оценивать каждый шаг, сделанный или не сделанный в вашу сторону. Чем больше времени вы посвятите психоанализу, тем меньше удовольствия получите от жизни.

ВЕСЫ

24 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ

Покорить Килиманджаро? Записаться на бокс? Снять клип на песню, от которой друзья и соседи обычно разбегаются в ужасе? Все, что казалось вам маловероятным и даже немного сумасшедшим, в августе может стать реальностью.

СКОРПИОН

24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ

Вы сотню раз сдерживали себя в общении с начальством, но сейчас пришло время назвать вещи своими именами. Хотите карьерного роста? Август - лучший месяц для разговора на эту тему. Равно как и для мыслей о новой работе.

СТРЕЛЕЦ

23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ

В первых числах вы почувствуете такой прилив энергии и сил, что грех этим не воспользоваться: смело ввязывайтесь в любые авантюры - кроме тех, что покажутся уж слишком сомнительными.

КОЗЕРОГ

22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ

Если вы давно не уделяли должного внимания семье, возьмите отпуск и отправьтесь в путешествие мечты, о котором не стыдно будет рассказать внукам. Может, на остров Пасхи? Впрочем, достаточно просто выехать из города.

ВОДОЛЕЙ

21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ

Утолите жажду знаний: составьте список книг, которые планировали, но все никак не могли прочитать, и постарайтесь осилить его до конца года. Лучше поздно, чем никогда!

РЫБЫ

20 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА

Не бойтесь взять инициативу в свои руки. Не имеет значения, кто первый написал и позвонил: "ф" - уже давно феминизм. Любое усилие с вашей стороны в августе обязательно окупится сторицей в сентябре.

ОВЕН

21 МАРТА - 20 АПРЕЛЯ

В последние несколько месяцев вы слишком бездумно относились к деньгам, поэтому конец лета лучше всего посвятить планированию бюджета. Осень, безусловно, самое правильное время для выгодных инвестиций.

ТЕЛЕЦ

21 АПРЕЛЯ - 20 МАЯ

Впереди интересные знакомства, так что отключайте режим социофоба и наслаждайтесь светской жизнью. Залечь на дно всегда успеете. Кстати, в конце месяца очень вероятна встреча, которая обернется феерическим романом.

БЛИЗНЕЦЫ

21 МАЯ - 21 ИЮНЯ

Вы отлично выглядите и даже нравитесь себе, но почему бы не поэкспериментировать? Иногда глобальные перемены начинаются всего лишь с нового цвета волос (только не с зеленого, пожалуйста).

РАК

22 ИЮНЯ - 22 ИЮЛЯ

Посвятите месяц бесстыдному гедонизму. Забронируйте самый просторный люкс в любимом отеле, закажите гигантский десерт и не отказывайте себе в желании протанцевать до утра. Вы и так слишком долго себя ограничивали.

bazaar.ru