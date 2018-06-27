Какой цвет волос тебе подходит по знаку Зодиака - ФОТО

Летом многие марки выпускают специальные цветные спреи, желе и краски, которые смываются после первого же использования шампуня. Все это сделано для того, чтобы ты была в тренде и походила (хотя бы пару дней) с розовыми, синими или зелеными волосами. Если ты, как и мы, никак не можешь определиться с цветом, советуем прислушаться нашему специальному астрологическому раскладу на эту тему.

Овен

Ярким и темпераментным Овнам предназначены все оттенки красного и оранжевого. Если ты никак не можешь решиться на шевелюру таких оттенков, то добавь хотя бы пару огненных бликов, которые будут заметны при движении волос.

Телец

Все оттенки лаванды в пастельной гамме - то, что нужно для "земных" Тельцов. Да-да,бабушки с фиолетовыми волосами знают толк в моде! Смотрится такое окрашивание очень стильно, а образ получается очень нежным, мягким и романтичным.

Близнецы

Для переменчивых Близнецов идеальным вариантом станет разноцветное мелирование. Попробуй осветлить несколько прядок и затонировать в цвет, который тебе по душе.

Рак

Поэкспериментируй с оттенками пыльной розы или приглушенной бирюзы. Можно затонировать только кончики волос или отдельные пряди, а всю остальную массу оставить нетронутой.

Лев

Изумрудный или винный - вот твои оттенки. Но помни, что глубокие насыщенные тона требуют качественного ухода. Средства, сохраняющие искусственный пигмент, - твой must-have, равно как термо- и UV-защита.

Дева

Поиграй в Русалочку (но не бери в пример диснеевскую!), затонировав всю массу волос или выделив только челку цветом скошенной травы. Кстати, этот оттенок мгновенно освежит твой образ.

Весы

Уравновешенным Весам цветовые истерики ни к чему. Но если тебе уж очень хочется экспериментов, добавь несколько сине-зелено-фиолетовых прядок в глубине волос.

Скорпион

Страстным Скорпионам - не менее страстная фуксия. Этот один из самых модных цветов сезона наверняка не потеряет актуальность и осенью. Правда, фуксия может предательски подчеркнуть все несовершенства кожи, поэтому позаботься об идеально ровном тоне.

Стрелец

Стрельцам, как рупору всего нового и необычного, стоит попробовать пиксельное окрашивание. Оно выглядит оригинально и подчеркнет твой нестандартный вкус.

Козерог

Невозмутимым Козерогам - спокойное, но очень модное и элегантное окрашивание в стальные оттенки. Не путать с сединой, которая не блестит и вообще давно вышла из моды.

Водолей

Голубой цвет - один из самых модных hair-трендов - придется как нельзя кстати для Водолея, ведь его стихия - вода. Поэкспериментируй с оттенками от глубокого синего до нежной морской волны. Еще эффектнее будет смотреться окрашивание "деграде", когда один оттенок плавно переходит в другой.

Рыбы

Творческим Рыбам идеально подойдет "окрашивание единорога", где задействованы все цвета радуги.