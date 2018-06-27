27 июня 2018

отправить статью
Какой цвет волос тебе подходит по знаку Зодиака <span class="color_red">- ФОТО</span>

Опросы

19:31

  • 98
Какой цвет волос тебе подходит по знаку Зодиака - ФОТО
В чем пережить жару в городе - Показывает Джиджи Хадид

Мода

14:40

  • 464
В чем пережить жару в городе - Показывает Джиджи Хадид
6 упражнений для тренировки мозга, которые сделают вас счастливее

Опросы

11:10

  • 499
6 упражнений для тренировки мозга, которые сделают вас счастливее

27 июня 2018 19:31

Какой цвет волос тебе подходит по знаку Зодиака - ФОТО

Летом многие марки выпускают специальные цветные спреи, желе и краски, которые смываются после первого же использования шампуня. Все это сделано для того, чтобы ты была в тренде и походила (хотя бы пару дней) с розовыми, синими или зелеными волосами. Если ты, как и мы, никак не можешь определиться с цветом, советуем прислушаться нашему специальному астрологическому раскладу на эту тему.

Овен

  

Ярким и темпераментным Овнам предназначены все оттенки красного и оранжевого. Если ты никак не можешь решиться на шевелюру таких оттенков, то добавь хотя бы пару огненных бликов, которые будут заметны при движении волос.

Телец

  

Все оттенки лаванды в пастельной гамме - то, что нужно для "земных" Тельцов. Да-да,бабушки с фиолетовыми волосами знают толк в моде! Смотрится такое окрашивание очень стильно, а образ получается очень нежным, мягким и романтичным.

Близнецы

  

Для переменчивых Близнецов идеальным вариантом станет разноцветное мелирование. Попробуй осветлить несколько прядок и затонировать в цвет, который тебе по душе.

Рак

  

Поэкспериментируй с оттенками пыльной розы или приглушенной бирюзы. Можно затонировать только кончики волос или отдельные пряди, а всю остальную массу оставить нетронутой.

Лев

  

Изумрудный или винный - вот твои оттенки. Но помни, что глубокие насыщенные тона требуют качественного ухода. Средства, сохраняющие искусственный пигмент, - твой must-have, равно как термо- и UV-защита.

Дева

  

Поиграй в Русалочку (но не бери в пример диснеевскую!), затонировав всю массу волос или выделив только челку цветом скошенной травы. Кстати, этот оттенок мгновенно освежит твой образ.

Весы

  

Уравновешенным Весам цветовые истерики ни к чему. Но если тебе уж очень хочется экспериментов, добавь несколько сине-зелено-фиолетовых прядок в глубине волос.

Скорпион

  

Страстным Скорпионам - не менее страстная фуксия. Этот один из самых модных цветов сезона наверняка не потеряет актуальность и осенью. Правда, фуксия может предательски подчеркнуть все несовершенства кожи, поэтому позаботься об идеально ровном тоне.

Стрелец

  

Стрельцам, как рупору всего нового и необычного, стоит попробовать пиксельное окрашивание. Оно выглядит оригинально и подчеркнет твой нестандартный вкус.

Козерог

  

Невозмутимым Козерогам - спокойное, но очень модное и элегантное окрашивание в стальные оттенки. Не путать с сединой, которая не блестит и вообще давно вышла из моды.

Водолей

  

Голубой цвет - один из самых модных hair-трендов - придется как нельзя кстати для Водолея, ведь его стихия - вода. Поэкспериментируй с оттенками от глубокого синего до нежной морской волны. Еще эффектнее будет смотреться окрашивание "деграде", когда один оттенок плавно переходит в другой.

Рыбы

  

Творческим Рыбам идеально подойдет "окрашивание единорога", где задействованы все цвета радуги.

cosmo.ru


Просмотров: 98

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Опросы

25 июня 19:30

  • 559
Актеры, изменившиеся до неузнаваемости - ФОТО

Опросы

25 июня 10:10

  • 819
Гороскоп - Июль 2018

Опросы

22 июня 11:30

  • 337
Что нужно знать о новом сервисе Instagram IGTV