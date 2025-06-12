Почему люди заводят животных вместо ребенка, рассказала психолог

Сейчас все больше и больше людей ищут альтернативные варианты ведения семейного быта или отношений. Например, люди могут завести домашнего питомца вместо ребенка. Это обусловлено тремя самыми распространенными причинами: избеганием ответственности, страхом и неуверенностью в силах, а также с подготовкой к истинному отцовству и материнству.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала клинический психолог, методист лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова.

"Альтернатива ребенка в виде животных имеет множество причин. Во-первых, избегание ответственности, сохранение привычного личного и свободного уклада жизни, комфорт в персональном тайм-менеджменте. Ведь ребенок требует изменения жизни, перестройку бытовых, временных, финансовых и прочих укладов. А как мы меняем свои привычки - со сложностями и боем. Вторая причина может быть связана со страхом и неуверенностью в собственных силах. Здесь еще больше вариаций страхов и причин - от неуверенности в партнере, проблем со своими родителями до тревоги за будущее. А третья причина - это подготовка себя к ответственности, заботе и уходу, - в данной ситуации питомец сравним с "первой ступенью" материнства и отцовства", - рассказала Куликова.

При этом, по словам врача, не существуют определенные типы личностей или жизненных ситуаций, в которых выбор в пользу собаки более предпочтителен, нежели выбор в пользу ребенка.

"Есть зависимость от текущего психоэмоционального состояния или прошлого негативного опыта. Например, питомец используется с целью преодоления одиночества, страха, стресса или тревоги. Питомец создает контролируемую безопасную среду в качестве собеседника, того, к кому всегда хочется приходить домой, который не предаст, не откажет, пожалеет. В этом нет ничего плохого, но есть золотая середина между желанием владеть питомцем со всеми бонусами и самообманом. Питомец не является действительной заменой ребенку. Ребенок - не компаньон. А питомец как раз может быть компаньоном и удовлетворять потребности, связанные с заботой, первым шагом к ответственности, дружбе и т.д.", - добавила специалист.