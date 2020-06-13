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13 июня 2020 09:20

6 вещей, которые должны быть в доме у стильной женщины - ФОТО

Считаешь, что прекрасно разбираешься в последних модных трендах? А как насчет трендов в интерьере? Мы дадим тебе несколько подсказок!

Торшер

Практически все дизайнеры интерьеров советуют сменить привычное освещение на точечное. Что это значит? А значит это, что тебе нужно отказаться от громоздких светильников в пользу торшеров и бра, которые будут мягко освещать квартиру в стратегически важных местах.

Декоративные подушки

Давай сразу определимся: никаких комплектов с одинаковыми орнаментами и цветами. Подушки могут быть в разной цветовой гамме, разных размеров и с разным декором. Однако постарайся подбирать их по определенному принципу, чтобы они не выглядели уж слишком разношерстными.

Произведения искусства

Даже не думай покупать натюрморты и пейзажи! Это уже давно никого не удивляет. Чем оригинальней картины, тем интересней будет смотреться твой интерьер. Наш совет: обрати внимание на молодых и начинающих художников - они могут предложить тебе что-то действительно нестандартное!

Комнатные растения

Это самый простой и всегда актуальный способ мгновенно преобразить унылую комнату. Что от тебя хотят дизайнеры в 2017 году? Они опять настаивают на отходе от банальных пальм, кактусов и фиалок, ведь сейчас есть варианты поинтересней, например, филодендрон или слоновье ухо.

Свечи

И не только на День святого Валентина! Мягкое освещение, приятный ненавязчивый аромат, красивое оформление - и это только малая толика преимуществ свечей. Благодаря их волшебному действию квартира сразу приобретает уютный и обжитой вид.

Зеркало в пол

Если ты считаешь себя модницей, тогда большое зеркало тебе точно пригодится. Но не только по этой причине. Благодаря его поверхности любая, даже самая крошечная, комната становится визуально больше и светлее. 

ivona.bigmir.net


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