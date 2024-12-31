Психолог объяснила, как создать себе новогоднее настроение

Чтобы создать новогоднее настроение, можно заняться зимними забавами или сделать самому себе подарок. Такой совет в беседе с "Газетой.Ru" дала психолог Лариса Овчаренко. Она отметила, что в этот период важно мечтать и самому себе создавать ощущение праздника, передает Day.Az.

"Если мы возьмем среднестатистического человека, который сейчас обдумывает, как пройдет праздник, каникулы, что подарить, что приготовить, то позволить себе помечтать, пофантазировать и потом задать себе вопрос: "А сколько в этом моего?", "А как я могу добавить себе немножко праздника, что поможет мне почувствовать этот праздник?" Может быть, включить гирлянду дома, и это уже будет способствовать ощущению праздника. В тех семьях, у тех людей, у кого есть детки, вместе с ними вспомнить какие-то свои детские переживания, детские елки, каким образом раньше отмечали этот праздник. Можно позволить себе какие-то зимние забавы, если позволяет здоровье: каток, горка, санки - что-то, что позволит прикоснуться к празднику, к зиме. А можно просто самому себе сделать какой-то подарочек, что-то подарить самому себе. Испечь вкусный теплый пирог и вместе с чашкой чая встретить Новый год. Это тоже имеет место быть, это тоже вариант такого трогательного настроения, нежного и заботливого отношения к самому себе", - сказала она.

По словам Овчаренко, если человек хандрит из-за жизненных обстоятельств, то эти эмоции нужно обязательно пережить. Она уточнила, что в этот период важно проводить время с близкими.

"У всех разные причины не очень высокого настроения в предновогодние дни. Когда мы погружаемся в подготовку к Новому году, в какую-то такую суету, когда мы видим лампочки, огоньки, наряженные елки, когда на работе начинается период корпоративов, детские елки, мы неминуемо втягиваемся в такое прекрасное переживание. Но у людей бывают разные жизненные события, которые не позволяют переживать этот праздник. И тогда можно дать себе немножко погрустить, позволить быть этой хандре, прожить ее и открыть место для приятных и теплых эмоций. Хорошо, когда есть кто-то близкий рядом. Пусть это не будет какой-то большой праздник, но это будет уютное комфортное общение. Пусть это не будет какая-то огромная компания, в которой будет очень смешно и всю ночь весело, пусть это будет теплая встреча с кем-то близким. Если человек совсем одинок, то пусть это будет встреча с чем-то очень теплым, тем, что человек любит. Может быть, это какое-то кино, которое человек хотел посмотреть, а может быть, он просто хотел выспаться и вообще отдохнуть", - добавила она.

Психолог подчеркнула, что взрослым людям сложнее радоваться празднику из-за проблем и усталости.

"С возрастом сложнее, потому что стереотипов больше, суеты больше, занятости, усталости больше, и мы мечтаем выспаться в новогоднюю ночь. Взрослая жизнь засасывает. Праздники мы любим, когда мы с детской историей, когда мы беззаботные, когда нам хочется веселиться, у нас нет проблем, которые мы решаем во взрослом возрасте. Поэтому взрослым все меньше и меньше хочется праздновать", - заключила она.