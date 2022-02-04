18 причин быть счастливым прямо сейчас

Неудачный день или даже неделя - не повод грустить и считать, что жизнь - несправедливая штука. Существует множество вещей, которые способны поднять настроение за 1 минуту.

При современном ритме жизни люди не обращают внимания на незначительные события и вещи, которые на самом деле могут сделать день радостнее. Адам Куртц нашел простые, но эффективные способы избавиться от хандры и уныния, улыбнуться и почувствовать себя чуть лучше. А ведь хорошее настроение, как известно, преображает человека. Woman.ru публикует 18 причин быть счастливым.

Быть вторым - это нормально

Общество во многом требует от нас постоянно быть номером 1, однако быть на втором месте также почетно, разве нет? Поверьте, лучше сделать что-то неидеально, чем не делать ничего.

Кому-то не все равно

В мире всегда найдется человек, который позаботится о вас. Это может быть родственник, лучший друг или один из ваших подписчиков в Фейсбуке. Поговорите с ними.

Плохие эмоции проходят

Иногда мы чувствуем себя отвратительно. Помните, плохое не может продолжаться вечно, просто немного подождите.

Друзья всегда где-то рядом

Мы живем в удивительное время, когда расстояние не имеет большого значения. По крайней мере, не станет поводом для того, чтобы прекратить общение. Вы всегда можете написать своим друзьям электронной письмо, сообщение в мессенджере или комментарий под постом в Инстаграме.

Алоха!

Скажите слово "Алоха" и почувствуйте тепло Гавайских островов. Или просто представьте, как вы отправились отдыхать в теплую страну.

Добавка

Вы всегда можете позволить еще одну чашечку кофе или чая. Вы заслужили это.

Маленький подарок

Сделайте себе сюрприз - купите небольшой подарок, который поднимет вам настроение. Это может быть пончик набор наклеек или брелок для ключей - что угодно. Наградите себя просто за то, что вы это вы.

Лил Баб существует!

Котенок Лил Баб имел несколько врожденных дефектов, однако нашлись добрые люди, которые ее приютили. С тех пор Лил Баб стала настоящей звездой, а продажи аксессуаров с ее изображением помогли оплатить лечение кошки.

Вы всегда можете сделать что-то новое

Вы всегда можете нарисовать, написать или сделать что-нибудь новое. И все что вам для этого потребуется - карандаш, листок бумаги и свободное время.

Всегда найдется песня в тему

Музыка может стать отличным помощником. Неважно, через что вы прошли, всегда найдется человек, который пережил что-то похожее и выразил это в музыке. Найдите подходящую песню, которая вам поможет!

Вы нравитесь даже незнакомцам

Мы живем во времена, когда люди не скупятся на "лайки" и "сердечки". А некоторых людей, которые "лайкают" ваши публикации, вы даже не знаете лично! Разве это не здорово?

Вы все еще живы!

Давайте начистоту: что бы с вами ни произошло, вы по-прежнему живы. И это замечательно!

Собака одета в небольшой свитер

Серьезно, прямо сейчас где-то в мире есть собака, одетая в миниатюрный свитер. Подумайте об этом. Собака. В свитере. Разве это не мило?

Так много предстоит открыть

Думаете, что все уже видели? Подумайте еще разок. Мир - огромная штука и всегда найдется что-нибудь, что можно изучить.

Непрочитанные книги

Вам скучно и вы не знаете, что делать? Подумайте о том, сколько в мире есть книг, которые вы никогда не читали. И все они ждут вас!

Собачка Марни существует

Кому не нравится собачка Марни? Она не идеальна, но именно поэтому мы ее и любим. И Марни действительно существует!

Всегда можно сделать гуакамоле

У вас всегда есть возможность своими руками сделать что-нибудь вкусное. Это может быть гуакамоле или сэндвич или даже что-нибудь более сложное и вкусное.

Фасоли на кошачьих лапках

Вы когда-нибудь внимательно рассматривали кошачьи лапки? На них есть такие приятные и милые фасольки. Улыбнитесь, ведь в мире существует так много неожиданных сюрпризов, которые всегда заставят вас улыбнуться.