18 причин быть счастливым прямо сейчас

Неудачный день или даже неделя - не повод грустить и считать, что жизнь - несправедливая штука. Существует множество вещей, которые способны поднять настроение за 1 минуту.
При современном ритме жизни люди не обращают внимания на незначительные события и вещи, которые на самом деле могут сделать день радостнее. Адам Куртц нашел простые, но эффективные способы избавиться от хандры и уныния, улыбнуться и почувствовать себя чуть лучше. А ведь хорошее настроение, как известно, преображает человека. Woman.ru публикует 18 причин быть счастливым.
Быть вторым - это нормально
Общество во многом требует от нас постоянно быть номером 1, однако быть на втором месте также почетно, разве нет? Поверьте, лучше сделать что-то неидеально, чем не делать ничего.
Кому-то не все равно
В мире всегда найдется человек, который позаботится о вас. Это может быть родственник, лучший друг или один из ваших подписчиков в Фейсбуке. Поговорите с ними.
Плохие эмоции проходят
Иногда мы чувствуем себя отвратительно. Помните, плохое не может продолжаться вечно, просто немного подождите.
Друзья всегда где-то рядом
Мы живем в удивительное время, когда расстояние не имеет большого значения. По крайней мере, не станет поводом для того, чтобы прекратить общение. Вы всегда можете написать своим друзьям электронной письмо, сообщение в мессенджере или комментарий под постом в Инстаграме.
Алоха!
Скажите слово "Алоха" и почувствуйте тепло Гавайских островов. Или просто представьте, как вы отправились отдыхать в теплую страну.
Добавка
Вы всегда можете позволить еще одну чашечку кофе или чая. Вы заслужили это.
Маленький подарок
Сделайте себе сюрприз - купите небольшой подарок, который поднимет вам настроение. Это может быть пончик набор наклеек или брелок для ключей - что угодно. Наградите себя просто за то, что вы это вы.
Лил Баб существует!
Котенок Лил Баб имел несколько врожденных дефектов, однако нашлись добрые люди, которые ее приютили. С тех пор Лил Баб стала настоящей звездой, а продажи аксессуаров с ее изображением помогли оплатить лечение кошки.
Вы всегда можете сделать что-то новое
Вы всегда можете нарисовать, написать или сделать что-нибудь новое. И все что вам для этого потребуется - карандаш, листок бумаги и свободное время.
Всегда найдется песня в тему
Музыка может стать отличным помощником. Неважно, через что вы прошли, всегда найдется человек, который пережил что-то похожее и выразил это в музыке. Найдите подходящую песню, которая вам поможет!
Вы нравитесь даже незнакомцам
Мы живем во времена, когда люди не скупятся на "лайки" и "сердечки". А некоторых людей, которые "лайкают" ваши публикации, вы даже не знаете лично! Разве это не здорово?
Вы все еще живы!
Давайте начистоту: что бы с вами ни произошло, вы по-прежнему живы. И это замечательно!
Собака одета в небольшой свитер
Серьезно, прямо сейчас где-то в мире есть собака, одетая в миниатюрный свитер. Подумайте об этом. Собака. В свитере. Разве это не мило?
Так много предстоит открыть
Думаете, что все уже видели? Подумайте еще разок. Мир - огромная штука и всегда найдется что-нибудь, что можно изучить.
Непрочитанные книги
Вам скучно и вы не знаете, что делать? Подумайте о том, сколько в мире есть книг, которые вы никогда не читали. И все они ждут вас!
Собачка Марни существует
Кому не нравится собачка Марни? Она не идеальна, но именно поэтому мы ее и любим. И Марни действительно существует!
Всегда можно сделать гуакамоле
У вас всегда есть возможность своими руками сделать что-нибудь вкусное. Это может быть гуакамоле или сэндвич или даже что-нибудь более сложное и вкусное.
Фасоли на кошачьих лапках
Вы когда-нибудь внимательно рассматривали кошачьи лапки? На них есть такие приятные и милые фасольки. Улыбнитесь, ведь в мире существует так много неожиданных сюрпризов, которые всегда заставят вас улыбнуться.