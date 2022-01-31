Как перестать мыслить негативно

Один из основных критериев по которому можно понять, что необходимо что то поменять в своей жизни - это состояние, в котором вы испытываете дискомфорт. Если вы думаете, что препятствия непреодолимы, пора действовать. Как это делать - рассказывает психолог-гипнотерапевт Елена Латыш.

В нашем сознании есть определенные программы (установки, решения, программы), которые порой диктуют нам форму поведения в той или иной ситуации. Так устроен мозг: при повторяющихся действиях образуются устойчивые цепочки нейронных связей - они-то и отвечают за импульсы и ответные реакции организма. Обычно нейроны выбирают наиболее простой путь,чтобы сохранять энергию, действуя механически, поэтому работа над изменением паттернов может оказаться сложнее, чем может кажется на первый взгляд.

С чего начать?

В первую очередь установки необходимо обнаружить. То есть начать замечать их, а соответственно осознавать. А затем изменить их на новые, более экологичные и эффективные с помощью специалиста либо специальных практик. Эта потребность может возникнуть, когда человек понимает, что дальше двигаться у него нет какого-либо ресурса, ощущает ситуацию как замкнутый круг или так называемый стеклянный потолок.

Различные убеждения могут быть как приобретенными, так и выстроенными самостоятельно. Они могут передаваться от родителей, исходить из детского опыта, быть навязанными социумом или партнерами. Некоторые же паттерны поведения возникают после определенных событий из своего личного опыта. Не все из них нужно менять: какие-то программы помогают нам становиться лучше. Работать нужно лишь с теми, которые мешают вам, ограничивают ваше развитие, движение , рост, счастье.

Какие негативные установки могут встретиться?

Если вы заранее говорите себе, что у вас что-то не получится - новые отношения не продлятся долго, вряд ли повысят на работе, желаемый уровень жизни не будет достигнут - это вас ограничивает. Проще говоря, не считаете себя достойными для того, чтобы иметь то, что вы хотите.

Как трансформировать негативную установку?

Выберите ту сферу в вашей жизни в которой не можете получить желаемое, например, сферу финансов. Посмотрите, какие у вас есть убеждения на счет денег. Может быть, вы думаете, что заработать большие деньги можно только нечестным путем? Нужно отказывать себе в удовольствиях, чтобы на счету всегда оставалась сумма "на черный день"? Вы не сможете заработать сколько хотите, потому что в вашей семье никто и никогда столько не получал? Найдите и запишите все ваши установки в отношении денег.

Кстати, в этом списке могут быть и ваши страхи - ведь они тоже являются ограничивающими элементами и не позволяют вам приблизиться к вашей мечте. Очень часто мы не имеем того, что хотим, потому что на самом деле боимся это иметь, как бы парадоксально это не звучало.

Следующий шаг - замена установки. Если это касается страхов, то например, "я боюсь, что не смогу зарабатывать большие деньги" должно превратиться в "интересно, а как я смогу зарабатывать большие деньги". Когда фокус внимания смещается со страха на интерес, границы расширяются, и вы позволяете себе посмотреть "за" ваш страх. К тому же, состояние тревожности меняется на вовлеченность, возбуждение и интерес.

Если вы работаете с негативной установкой, то посмотрите на свой список и подумайте, на что вы их замените. Например из "мне никогда не заработать много денег" она эволюционирует в "я зарабатываю большие деньги легко и с удовольствием". И так с каждой.

Понаблюдайте, что происходит с вами в момент создания позитивной установки, ведь это и есть первый шаг на пути к трансформации. Повесьте список на видное место, чтобы перечитывать его как можно чаще - это будет положительно влиять на ваше состояние , а далее начинайте жить, как если бы вы уже были такими. То есть принимаясь за какое то дело, опирайтесь на созданную вами позитивную установку. Когда мы начинаем переводить страх в интерес, а негатив - в позитив, мы зарождаем в себе ресурсное, легкое состояние и в этот момент защитные механизмы начинают ослабевать, потому что "на подъеме" мы чувствуем себя в большей безопасности, чем при ограничениях, соответственно не боимся изменений и действий. Так происходит изменение вашего самоощущения, а соответственно и пространства вокруг вас. Что внутри, то и снаружи, что снаружи то и внутри. Меняя свое состояние меняем свою реальность.

Чем чаще вы будете проводить такую практику, тем легче вам будет осознавать свои страхи и ограничения, а значит воздействовать на них. Выработав эту привычку, вы почувствуете, что можете управлять своим вниманием и, как следствие, действиями - в этом и заключается суть трансформации.

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