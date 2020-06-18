Что делать, если муж больше не хочет в офис - ФОТО

Дело было так. Во время карантина менеджер Славик решил заработать. А чего зря на даче прохлаждаться! Купил он цыплят, посадил их под лампу, начал сколачивать из досок курятник. "Крестьянин! - хохотала жена. - Иди завтракать, крестьянин!"

Все цыплята умерли через неделю, и Славик где-то достал молодых курочек: "С ними рисков меньше". В первую же ночь таинственный зверь - то ли хорек, то ли соседский пес - пробрался в хлипкий курятник и задушил половину хохлаток. Остальные сбежали через дыру.

Но Славик не отчаивается, планирует организовать свиноферму. Уже присмотрел в интернете огромного хряка с подружкой и собирается ехать за ними в соседнюю область.

"Помогите! - его жена тоже ищет поддержку в глобальной сети.- Как мне остановить своего горе-фермера? Он, похоже, и не думает возвращаться в город. Я в декрете, хочу покоя, а он еще и о корове мечтает! Надоел. Да и не должен мужик сидеть дома".

Режим самоизоляции по-разному на мужчин повлиял. Многие, как Славик, никогда так долго не находились вне офиса и обалдели от свободы. Даже экстраверты обрадовались, что им не надо толкаться в час пик, жевать дорогой бизнес-ланч и сидеть в унылых опенспейсах. Теперь этих парней обратно не загонишь - у них, как говорят психологи, постпандемический синдром.

Но если руководители компаний еще размышляют, то женщины точно знают: мужик должен ходить на работу. Так что - не нами это заведено, не нам и менять.

"Чего это он у тебя за компьютером сидит? - терзали меня, помню, все родственницы, когда замечали моего мужа программиста в будний день дома. - Пусть работать идет!" И никакие объяснения, что он вообще-то деньги зарабатывает, на них не действовали. Мне объясняли, что так нельзя, что мужик в домашней обстановке и сам с ума быстро сойдет, и всех вокруг доведет. Гнать его, гнать любым способом из квартиры!

Вот и Славика жена гонит. Он пока сопротивляется. Посчитал, что обычно тратит на дорогу полтора часа утром и полтора часа вечером, а это - 15 часов в неделю, почти месяц в метро ежегодно! А ведь за этот месяц столько всего интересного можно сделать! "Девочки, не могу, - паникует жена.- Он ведь мне точно корову и свиней притащит, ей-богу притащит! Или мебельную мастерскую откроет, уже две кривые табуретки сколотил, конкурент ИКЕИ, блин. Что делать?" А что сделаешь, если не хочет человек больше быть офисным планктоном?

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