Как добиться от своей женщины уважения: 13 золотых правил

Любовь даже самой лучшей девушки в мире рано или поздно надоедает. Хочется большего - уважения. Женское уважение и приедается нескоро, и стоит недорого.

Зачем это нужно тебе? Да, в общем, незачем. Миллионы мужчин преотлично живут рядом с женщинами, которые их в грош не ставят, и не особо переживают по этому поводу. Им даже удобно: пребывая в вечной роли раздолбая безответственного, свинтуса неопрятного и божьего наказания широкого спектра действия, можно сбросить с себя львиную долю нудных партнерских обязанностей.

Другое дело, что женщины, которые уважают своих партнеров, чувствуют себя куда счастливее, спокойнее и защищеннее. Есть даже мудрость такая: "Хочешь быть счастливой? Перед царем стой прямо, перед богом кланяйся, перед мужем - опускайся на колени".

Но для воплощения в жизнь этого древнего завета им, бедолагам, требуется соответствующий муж, потому что перед хомячком, скажем, можно хоть на коленях стоять, хоть по-пластунски ползать, а посмотреть на него счастливым взглядом снизу вверх все равно не получится.

В парах, скажем так, примитивно мыслящих вопрос решался просто. Достаточно было огреть благоверную камнем по макушке, чтобы поставить все на свои места. Сейчас этот метод работает только у крайне специфических групп населения.

Муж-советчик, муж-защитник, муж-учитель, муж-идеал, в стремлении сравняться с которым дамы изо всех сил работают над собой, - вот архетип, который признают даже отъявленнейшие феминистки, хотя никогда не признаются в этом вслух.

Оттуда все эти бесконечные проверки нас на вшивость. Капризничая, устраивая сцены, ведя себя алогично, женщины подсознательно пробуют тебя на прочность. И надо сказать, очень часто мы блестяще эти пробы проваливаем. Хотя для того, чтобы девушка испытывала к тебе уважение (пусть даже тщательно скрываемое), вовсе не обязательно быть гибридом Шварценеггера с академиком Сахаровым. Достаточно взять на вооружение, например, хотя бы некоторые из нижеследующих пунктов.

1. Не кричи

Повышать голос на противников умеют даже новорожденные котята, поэтому способность издавать громкие звуки в моменты волнения вовсе не придает тебе веса. Крик представители нашего вида используют для того, чтобы: а) позвать к себе на помощь остальных членов стаи; б) привести себя в достаточно возбужденное состояние, готовясь дать отпор врагу; в) напугать врага.

Поэтому крик - признак слабости, знак того, что ты почти теряешь контроль над ситуацией, для чего и привлекаешь уже последние резервы.

Дети кричат чаще женщин, женщины кричат чаще мужчин. Очень сильные мужчины вообще не повышают голоса. Потому что им незачем.

Девушка: "Мне все стало ясно, когда после ужина он повез меня домой. В машине он визжал, как баба, на всех, кто его подрезал, обогнал, не там притормозил или не туда повернул. И если, садясь в машину, я раздумывала над тем, что ему ответить, если он захочет подняться ко мне домой, то, выходя из нее, я точно знала, что этот ужин был нашей последней встречей"

2. Не будь мелочным

Речь идет не только о скандалах с официантами, зажавшими сдачи. Мелочность - это готовность вести в атаку тяжелые орудия по самому ничтожному поводу. Человека, который так бездарно растрачивает свое время, силы и энергию, женщины подозревают (часто вполне обоснованно) в том, что на более крупные цели ему замахнуться слабо.

Девушка: "После того, как он рассказал мне, что он отомстил своему бывшему другу, залив его машину какой-то дрянью, я сразу поняла, что с парнем что-то не так. Спрашиваю: "А зачем ты это сделал?" - "Что - зачем?" - "Ты ему сказал все, что о нем думаешь, прервал отношения. Так зачем ты потом краску тратил? Или ты считаешь, что чистая тачка для него была дороже твоей дружбы? Недорого же ты себя ценишь!" И потом , естественно, выяснилось, что и в партию он вступил, потому что "велели", и трус он первостатейный, и перед начальством в штаны делает - все так, как я и думала"

3. Завидуй правильно

Зависть - великолепный инструмент, заставляющий нас соперничать друг с другом и, следовательно, толкать колесо мирового прогресса. К сожалению, некоторых людей зависть заставляет не бежать быстрее соседа, а искать способы сделать так, чтобы сосед перестал бегать столь быстро (и желательно навсегда). Такая зависть почти открыто проявляется во фразах типа "Он, как все жиды, хит­рый" или "На такую машину заработать нельзя, только если воровать". Подобные фразы всегда имеют для наших собеседников неслышное продолжение: "А я - тупой и бездеятельный" или "По крайней мере, если работать так, как работаю я".

Позавидовать кому-то вслух - все равно что расписаться в собственной никчемности, так как таким образом ты признаешься в том, что: а) желаешь чего-то, что есть у соперника; б) не способен достичь своей цели. Уважения у женщин завистники не вызывают. У не женщин, впрочем, тоже.

4. Не торопись никого осуждать

5 Неджетльменских приемов

К нечестным способам вызвать к себе уважение тоже стоит отнестись с почтением.

1. Знакомя ее с друзьями, уговори их всячески демонст­рировать свое преклонение перед тобой. С тебя потом пиво.



2. Распечатай пару благодарностей за спасение утопающих, купи в метро диплом победителя турнира по интеллектуальным единоборствам и небрежно сунь куда-нибудь, где она это непременно найдет. На расспросы отвечай: "Да это такая ерунда, что о ней не стоит и говорить!" И не говори.



3. Обсуждая подвиги всяких мучеников типа Муция Сцеволы, святого Андрея или Ходорковского, не забудь намекнуть, что ты бы на их месте поступил так же. Даже если ты точно знаешь, что нет.



4. Напейся вдрызг и спроси ее тысячу раз "Ты меня уважаешь?", требуя утвердительных ответов. Произнося вслух какое-нибудь утверждение, мы часто сами начинаем в него верить.

Восточная мудрость гласит, что врага нужно выбирать тщательнее, чем друга. Мужчина, который с легкостью развешивает на окружающих ярлыки "козел", "идиот", "подлец" и так далее, вызывает у дам справедливое подозрение, что воевать по-настоящему он ни с кем не готов, а его гнев и презрение не значат ничего.

5. Признавай чужую правоту

Очень трудно признаться, что ты был неправ. Слабые люди никогда этого не делают. Даже когда их спрашивают в лоб: "Ну что, теперь-то ты признаешь, что ошибался?" - они в лучшем случае смеются и меняют тему либо начинают искать нелепые отмазки, что, в свою очередь, вызывает у собеседников раздражение и пренебрежительное к ним отношение. У сильных людей их гигантский запас самоуважения не оскудеет от признания того факта, что где-то они ошиблись. По этой причине у них подобных проблем не возникает.

6. Жалей себя молча

Бывают моменты, когда просто необходимо прибегнуть к столь сильнодействующему средству, как сочувствие близких. Но нормальные близкие и так поймут, когда тебе это потребуется. Особенно женщины, обычно столь щедрые на данное чувство. Не надо стимулировать женскую жалость слезливыми рассказами о том, как тебя не любят, не ценят, обижают. Да еще и комары искусали! До крови!!!

Можно жалеть и уважать человека одновременно, но не тогда, когда он настойчиво требует утешать себя по пустякам.

Девушка: "Познакомилась на вечеринке с бизнесменом. Богатым и известным, недавно разведенным, между прочим. Так вот, этот взрослый дядечка, под полтинник, проел мне всю плешь разговорами о том, что у него жизнь не удалась, жена бывшая - стерва, люди - козлы, нет душе покоя, как говорится. А я сижу и думаю: "Здоровый ты лоб, кто же тебя научил так женщин приманивать? У тебя же яхта, бабло, власть, в конце концов, а ты тут донжуанствуешь! Неужели тебе никто так и не объяснил, что женщин привлекают сила, успех и самоуверенность? А обиженных мы просто из сердоболия подбираем, как помоечных голубей".

7. Умей что-то делать по-настоящему классно

Круто, конечно, быть великим виолончелистом, хирургом или математиком, но умение, скажем, виртуозно нарезать колбасу тончайшими ломтиками, блистательно свистеть в два пальца или тасовать карты не хуже настоящего крупье тоже не повредит. Уважение к профессионализму у женщин развито даже больше, чем у мужчин.

8. Не молчи, когда она делает гадости

Что такое хорошо, а что такое плохо, мы столь прочно усваиваем в детстве, что, пусть даже опыт вносит значительные коррективы в "стыдно обижать маленьких" и т. д., мы все равно всегда знаем истинную цену нашим поступкам. Так что, если ты станешь равнодушно молчать в тот момент, когда твоя девушка будет весело рассказывать тебе, как они всем отделом травят новенькую за жуткий дизайн ногтей или как она не вернула деньги обсчитавшейся кассирше, твое молчание будет расценено как соучастие в этой выходке. И, стало быть, в глубине души она будет считать тебя бессердечным мошенником, так как другого человека нам куда легче осудить, чем себя самого. Мы не призываем тебя произносить пламенные перевоспитательные речи - достаточно будет, если ты просто скажешь, что тебе это все не нравится, потому что так поступать нехорошо. Даже если она сейчас надуется, на специальную полочку у нее отложится мысль о том, что ты порядочный и достойный уважения человек.

9. Не сюсюкай

Милое воркование между влюбленными может принимать самые разные формы. Очень часто наш вид практикует так называемый ритуал "брачного кормления", когда один из партнеров симулирует поведение детеныша, а второй - родителя. Наличие такого ритуала в нашей половой программе обусловлено всякими важными этологическими причинами, но мы бы порекомендовали тебе исключить его из своего меню. Все эти "пусики хотят гусика" и "кисики будут кушаньки и спатки", произносимые писклявыми голосами, вполне уместны в дамском репертуаре. Но когда их использует мужчина, он вызывает у влюбленной в него женщины прилив материнских чувств, которые прекрасны и все такое, но, увы, имеют очень мало общего с уважением. Из постели вы когда-нибудь все же встанете, а желание отшлепать тебя и проверить чистоту твоих ушей у девушки может остаться навсегда.

Девушка: "Ладно еще, когда мужчина сюсюкает, обращаясь ко мне, - это даже забавно. Но когда он начинает говорить о самом себе сплошь в уменьшительных суффиксах - это смешно. С другой стороны, когда у нас в семейной жизни начинаются проблемы, я просто вспоминаю, что уже десять лет имею счастье быть замужем за "бедненьким Димасиком", машу на все рукой и сама разруливаю сложности"

10. Не унижай ее

Очень частый ответ на ругательства во всех языках мира - "Сам такой!". То есть человек, определенный как, допустим, тля болотная, вовсе не стремится тут же доказать оппоненту свою непринадлежность к надсемейству тлей.

Нет, он обычно реагирует, сообщая, что слышит это от такой же тли, от козявки мокроступчатой, от гриба бессмысленного. Это нормальная защитная реакция. Как в реальном бою падающий боец пытается не столько встать на ноги, сколько утянуть за собой на пол соперника, так и в бою словесном униженный стремится вслух или молча увлечь за собой и оскорбителя. Чем чаще ты ее унижаешь, тем ниже падаешь в ее глазах, пусть даже ты всегда во всем прав, а она - нет. Ее подсознание постарается защитить самооценку хозяйки, низводя тебя до уровня микроскопической гадости, чьи оценки можно пропустить мимо ушей по причине их ничтожности. Осуждай, если понадобится, не ее саму, а ее поступки: от них-то она может абстрагироваться и воспринять твою критику разумно.

11. Не рассказывай ей про свою сексуальную жизнь

Богатый сексуальный опыт, в принципе, обычно не вредит мужчине в женских глазах. Но только при одном условии: ты о нем не распространяешься. Умение хранить в тайне то, что происходит в спальне, вызывает у женщин уважение, а твоя скрытность в этом вопросе заинтригует, но не обидит ее. Кроме того, умение контролировать свои желания и не слишком идти на поводу у инстинкта размножения женщины тоже считают достойным почтения мужским свойством. Так что образ плейбоя-спортсмена скорее разочарует их, чем столь любимый романистками образ "много пережившего человека".

Девушка: "Мне очень нравился парень моей подруги, я даже завидовала ей - до тех пор, пока она с хохотом не рассказала, что у него есть тетрадка, в которой он с юности записывает имена всех женщин, с которыми всречался. Он даже ставит им оценки с плюсами и минусами! С тех пор он у нас проходил под кодовым названием "бухгалтер""

12. Приходи к ней на помощь без ее просьб

Просьба о помощи сама по себе является для нашего подсознания платой за эту помощь. Поэтому помощь неожиданная воспринимается внутренне с куда большей благодарностью, даже если речь идет о совершенном пустяке вроде смены лампочки или застегивания молнии на спине.

Девушка: "Мой парень - геймер, меня он тоже подсадил на онлайн-игры. Помню, я своим первым персонажем мучительно пыталась пробиться через стадо злых пауков, чтобы сорвать нужный по заданию цветок, - и тут с неба такое сверкающее нечто падает! Раз - и вместо пауков одни жалкие трупики валяются. Это Алеша решил меня в игре проведать. И я просто изумилась: какое же восхищение в тот момент я испытала! Пришлось встать из-за компа, пойти к нему в комнату и выразить благодарность доступными мне средствами..."

13. Уважай себя

Очень трудно уважать человека, который сам себя не уважает. Таких людей очень много: они себя любят, берегут, жалеют - что угодно, только не уважают. Так как точно знают: не за что.

Кстати, уважать себя - не значит говорить о себе в третьем лице с почтительным придыханием. Чтобы уважать себя, достаточно соблюдать всего два правила:

а) не совершать поступков, которые ты сам оцениваешь как бесчестные, даже если так поступают все и это удобно, безопасно и приятно;



б) если ты знаешь, что сделать что-то будет правильно, - делай это, даже если тебе не хочется и все равно никто этого не оценит.



Источник: maximonline.ru