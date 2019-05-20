ТОП-10 авто, которые созданы для женщин - ФОТО

Американский рынок способен предложить автомобили на любой вкус и цвет. И женщины в этом плане нисколько не обделены вниманием. Мы собрали топ наиболее интересных машин для девушек, которые можно купить в США на аукционе.

Выбором автомобилей занималась женская часть коллектива AuctionAuto, одной из крупнейших компаний по пригону авто из США в Восточной Европе. Список авто, выглядит следующим образом:

Toyota Yaris

Toyota Yaris - это стильный хэтчбек, который создан для города. Компактные размеры позволяют спокойно колесить по узким городским улочкам. Управлять этим автомобилем легко и просто, но в то же время эта машинка придает уверенность. И поскольку этот автомобиль проектировался для города и с прицелом на женскую аудиторию, он достаточно практичный и очень безопасный. Тойота Ярис идеально подходит для поездок на работу, по магазинам и в школу. Данная модель - одно из лучших предложений для женщин.

Toyota RAV-4

Еще один представитель легендарной японской марки. Данный компактный кроссовер позволит уверенно покорять городские дороги, покорять неуступчивые бордюры и другие препятствия. Высокая посадка и небольшие размеры придают уверенности в езде и не создают особых проблем на узких парковках. Достаточно вместительный багажник, а также уйма всевозможных ниш в салоне делают Тойота РАВ4 очень практичным.

Honda Fit

Хэчтбек Honda Fit - очень популярная модель на мировом рынке. В этой машине есть все "женские" качества: красивый дизайн, компактные размеры, надежность, безопасность. Машинка стильная не только снаружи, но и внутри. Производитель сделал доступным большой выбор цветовой гаммы кузова и салона.

Mini

Первый не японский автомобиль, который очень любят девушки. Этот хэтчбек по факту является BMW, а значит создан для того, чтобы получать удовольствие от езды. Но в то же время MIni - это еще и узнаваемая машина со своим индивидуальным дизайном.

Mazda 3

Mazda 3 хорошо подходит для женщин как в седане, так и в хэтчбеке. Это одна из самых красивых моделей на рынке, которая сочетает в себе агрессию, спортивность, дерзость. Но она удивительным образом гармонизирует с женщиной-водителем. А еще у этой модели есть очень сильный козырь - запатентованный красный цвет SOUL RED CRYSTAL.

Kia Sportage

Корейский кроссовер очень полюбился девушкам за счет привлекательного внешнего вида, практичного салона и компактных габаритов. Машина легко управляется и имеет хороший обзор. Большой багажник, множество ниш для различной мелочевки, дружелюбный салон, что еще нужно для счастья?

Subaru XV

Девушки любят эту модель за счет дизайна, прекрасного салона, отличной управляемости и практичности. Компактные размеры и высокий клиренс делают машину очень уместной в городских условиях.

Lexus NX

Первый представитель премиум-класса в нашем списке. Этот компактный кроссовер выбирают сильные, независимые женщины, которые не любят компромиссов и требуют совершенства во всем. Лексус полностью отвечает этим запросам.

BMW X6

Это культовый автомобиль, который по факту и создал сегмент "купешных" кроссоверов, всегда нравился девушкам. И хотя данную модель нельзя назвать компактной, она все же прочно занимает звание любимчиков у женщин. Эту машину одинаково приятно водить самостоятельно или ездить в качестве пассажира.

Porsche Cayenne

Премиум-кроссовер немецкой компании всегда нравился женской половине водителей. Машина красивая, очень комфортабельная и надежная. Женщина за рулем такого автомобиля выглядит настолько же гармонично и естественно, как и мужчина. Компания AuctionAuto подберет для вас любой автомобиль из этого списка на одном из аукционов Америки. Покупая авто из США, вы можете сэкономить до 50% стоимости аналога на рынке Азербайджана.