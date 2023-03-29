В США создали прибор полезный для свиданий и интервью - ВИДЕО

Студенты Стэнфордского Университета разработали монокль дополненной реальности rizzGPT. Он помогает людям вести беседу с помощью искусственного интеллекта.

Прибор слушает собеседника и сразу же генерирует ответы на его вопросы и комментарии с помощью GPT-4. Затем подсказки выводятся в моноколь, как на телесуфлер.

Гаджет оснащен камерой, микрофоном и дисплеем с высоким разрешением. Его можно прикрепить на любые очки.

Создатели считают, что устройство можно будет применять людям с социальной тревожностью, а также всем желающим для публичных выступлений и даже собеседований на работу.

timesnownews.com