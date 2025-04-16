Названы продукты, которые нельзя есть перед полетом

Существует специальная предполетная диета. Так, согласно ей, рекомендуется избегать газообразующих продуктов, таких как газировки, капуста, бобовые и овощи. Об этом "Газете.Ru" рассказала доктор медицинских наук, президент ассоциации врачей авиационной медицины, сооснователь программы "Врачи на борту", основатель сервиса для пассажиров "Летать здорово" Ольга Верба, передает Day.Az.

"Из-за разницы давления газообразные вещества могут вызывать так называемый воздушный метеоризм. Это в целом может значительно влиять на самочувствие, а если к этому добавить еще и выход газов из продуктов, которые вы съели, то самочувствие может ухудшиться. Поэтому если вы не хотите проблем с ЖКТ, то лучше отдать предпочтение легкой пище перед полетом", - рассказала врач.

Также важно употреблять достаточное количество жидкости.

"Рекомендуется пить из расчета один стакан чистой воды на час полета. Однако следует избегать избытка жидкости в организме, поэтому соленую пищу лучше исключить, так как она может вызвать отек. Наконец, важно выспаться перед полетом, так как утомление может усилить стресс от перелета", - добавила доктор.