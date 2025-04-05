Названы основные причины, почему долго не получается сбросить вес

При снижении веса важно соблюдать сбалансированный рацион, при котором соотношение потребляемых калорий будет меньше по сравнению с потраченными в течение дня, рассказал "Газете.Ru" Евгений Арзамасцев, врач-диетолог, гастроэнтеролог и нутрициолог центра "Медфрендс". Отступление от этого правила является основной помехой на пути к стройности, передает Day.Az.



"Однако не стоит вдаваться в крайности и сильно ограничивать питание: недостаток калорий в еде, дисбаланс основных нутриентов или голодные дни приведут к срывам и не позволят сформировать комфортный режим, который с легкостью получится соблюдать длительное время. При резких нарушениях рациона количество разово потребляемых калорий перечеркнет все старания", - отметил он.

В первую очередь нужно отказаться от избыточного количества любых рафинированных продуктов: фастфуда, полуфабрикатов, слишком жирных мясных блюд, сладостей и источников скрытого сахара.

"Частой причиной отсутствия результата является неправильный режим приемов пищи, когда пропускается завтрак или едят один раз за день. Такая практика получается избыточной по калориям, а потребляемые порции становятся больше нормы. В дополнение это негативно сказывается на метаболических процессах и работе желудочно-кишечного тракта. Полноценный завтрак, обед и ужин помогут систематизировать все дневное питание", - подчеркнул эксперт.

Проблемы при похудении также могут возникнуть из-за гормональных нарушений или недостаточной работы щитовидной железы, вследствие чего увеличивается тяга к еде, появляется слабость и частые перемены настроения. Для исправления ситуации необходима консультация с врачом-эндокринологом. Еще одним влияющим на показатели фактором является наличие постоянного стресса и недосыпа.

"Сильно замедляет достижение цели отсутствие активности. При правильном подходе и регулярных тренировках в первый месяц похудения можно сбросить до 5% от исходной массы чистой жировой ткани. Учитывая потерю лишней жидкости, результат будет еще лучше. Для большей эффективности существуют специальные лимфодренажные программы, однако не стоит переусердствовать: неподходящие или изнуряющие тренировки по итогу приведут к потере мышц", - заметил врач.

При отсутствии прогресса рекомендуется обратиться к диетологу, который поможет разобраться в рационе, а также направит на необходимые исследования. Заблаговременно - за неделю или две следует начать вести дневник питания, на основании которого врач скорректирует режим.

"Важно понимать, что программы коррекции веса подбираются индивидуально: не стоит прибегать к модным или распространенным диетам, потому что они имеют огромное количество минусов и не подходят большинству", - резюмировал эксперт.