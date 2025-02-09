11 февраля 2025

9 февраля 2025 16:21

Фитнес-тренер рассказала об опасности энергетических напитков

Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала об отношении к энергетическим напиткам. Ее слова приводит "Спорт-Экспресс", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт отметила, что не рекомендует клиентам использовать их без должного контроля, так как это может быть опасно. "Многие из них содержат высокие дозы кофеина и других стимуляторов, которые могут вызвать учащенное сердцебиение и другие негативные последствия", - заявила Соболь.

Тренер добавила, что наилучший способ повысить энергию - поддержание сбалансированного питания. "Употребление достаточного количества белков, углеводов и здоровых жиров даст вам необходимую энергию для тренировок", - отметила тренер.


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