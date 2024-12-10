Названы снижающие уровень стресса продукты

Современный ритм жизни часто погружает в состояние хронического стресса, питание же - один из инструментов, способный поддержать человека, рассказала врач-терапевт, нутрициолог Наталья Андреева. В беседе с "Лентой.ру" она назвала продукты, которые могут помочь снизить уровень напряжения, передает Day.Az.

В первую очередь она выделила ферментированные продукты: йогурт, кефир, квашеную капусту. Андреева пояснила, что эмоциональное состояние человека напрямую связано с состоянием кишечника, где вырабатывается до 90 процентов серотонина - нейромедиатора, отвечающего за хорошее настроение. Пробиотики в составе ферментированных продуктов поддерживают здоровую микрофлору, помогая организму лучше справляться со стрессом, уточнила она, призвав включать в рацион хотя бы одну порцию йогурта или кефира в день, а квашеную капусту добавлять в качестве гарнира 3-4 раза в неделю.

Еще один способный приободрить продукт - темный шоколад. Он не только дарит удовольствие, но и улучшает работу мозга, снижая уровень кортизола - основного гормона стресса, сообщила нутрициолог. Она добавила, что флавоноиды, содержащиеся в шоколаде, улучшают кровообращение и помогают справляться с напряжением. Врач посоветовала выбирать шоколад с содержанием какао не менее 70 процентов и съедать пару кусочков в день, чтобы получить пользу без вреда для фигуры.

Стоит также не реже двух раз в неделю включать в рацион жирную рыбу: лосось, скумбрию, сельдь, убеждена собеседница "Ленты.ру".

Кроме того, специалист рекомендовала съедать горсть орехов 5-6 раз в неделю. Они богаты магнием, который расслабляет мышцы, улучшает качество сна и снижает тревожность, сказала врач. Особенно полезны миндаль, грецкие орехи и семена тыквы.

Богаты витаминами и антиоксидантами, которые помогают организму справляться с последствиями стресса, также фрукты и ягоды такие, как бананы, черника, апельсины.