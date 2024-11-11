11 ноября 2024

11 ноября 2024 20:00

Женщина сбросила 20 килограммов без строгих диет

Женщина из Индии избавилась от лишнего веса без строгих ограничений. Об этом пишет Hindustan Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Блогер Ридхи Шарма поделилась с подписчиками подробностями своей трансформации: ей удалось сбросить 20 килограммов без диет и утомительных тренировок в спортзале. По ее словам, в этом ей помогли всего шесть простых правил.

Ридхи рассказала, что стала заниматься легким спортом по 5-6 раз в неделю, при этом одна домашняя тренировка занимала у нее около 30-40 минут. Она выполняла силовые упражнения и добавляла элементы пилатеса, чтобы держать тело в тонусе и избежать растянувшейся кожи. "Я начала свой путь с коврика для йоги, двух гантелей и эспандера", - отметила она.

Вместо строгой диеты Ридхи выбрала простую домашнюю еду. "Я не придерживалась никакой определенной диеты, потому что предпочитаю есть то, что хочу. Я сосредоточилась на контроле размера порций и выборе богатых белком продуктов, таких как тофу, панир, бобовые и фасоль, чтобы оставаться энергичной и сытой", - объяснила она. Женщина также исключила из рациона сахар и полуфабрикаты.

Каждый день Ридхи проходила около 7-10 тысяч шагов, чтобы оставаться активной и сохранять ясный ум. Кроме того, блогер старалась спать не меньше 7-8 часов в сутки.


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