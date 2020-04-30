Овощной суп с оливковым маслом (6 месяцев+)

Ингредиенты для овощного супа:

• 1 маленькая картошка

• 1 маленькая морковь

• 100 г тыквы

• полстакана риса

• 1 чайная ложка оливкового масла "Zeytun bağları"

Приготовление овощного супа:

Сначала нужно очень хорошо вымыть все ингредиенты. Затем очистите все овощи, включая морковь. Нарезать овощи и положить в кастрюлю. Добавьте хорошо вымытый рис, оливковое масло и 2 стакана воды. Варить ингредиенты в кастрюле 25 минут. Затем пропустите еду через ручной блендер и дайте ребенку в теплом состоянии. Если суп имеет консистенцию каши, вы можете сделать ее немного более жидкой, добавив кипяченую воду.