16 апреля 2018

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3 опасных сигнала, которые подает вам ваш организм

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16 апреля 2018 19:31

3 опасных сигнала, которые подает вам ваш организм

Тусклые волосы

Вылейте на себя хоть весь флакон со спреем для блеска волос - если организм дал сбой, проблему это не решит (окей, решит, но только на время) наружное средство. Как правило, причина кроется в недостатке железа и общем обезвоживании организма. Иногда все просто: достаточно всего лишь добавить в рацион продукты с высоким содержанием этого элемента (вроде шпината).

Ломкие ногти и белые полоски

Если вы заметили, что ногти стали ломкими, это очень красноречивый сигнал того, что вы потребляете недостаточно белка (да и в принципе страдаете от весеннего авитаминоза). Что до белых полосок, то здесь можно предполагать что угодно: от дефицита цинка до псориаза. Внимательнее с этим!

Опухшие веки

Увы, могут быть связаны не только с постоянным недосыпанием и стрессами. Причина может крыться и в избыточной выработке тироксина - этот гормон щитовидной железы отвечает в том числе и за наш вес, аппетит и настроение. Так что не поленитесь обратиться к эндокринологу: терапия в данном случае может дать отличные результаты.

bazaar.ru


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