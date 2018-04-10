3 самых полезных напитка для здоровья и красоты женщин - ФОТО

Чтобы быть здоровой и красивой, нужно не только правильно питаться, но и следить за тем, что ты пьешь. Предлагаем узнать, какие напитки рекомендуется пить женщинам.

Доказано, что самый полезный напиток - это обычная чистая вода, но есть и другие источники влаги, которые могут нести дополнительную пользу для женского организма!

Зеленый чай с мятой

Известно, что зеленый чай богат антиоксидантами, но мало кто знает, что еще в нем есть фитоэстрогены - растительные гормоны, которые положительно влияют на женский организм и способны снижать риск возникновения опухолей. Благодаря мяте напиток имеет успокаивающее свойство и может спасти от бессонницы. Также мята улучшает пищеварение, утоляет боль и помогает избавиться от раздражительности.

Какао

Для укрепления организма прекрасно подойдет какао. Оказывается, этот напиток поднимает гемоглобин, опережая такие признанные продукты как яблоко, гранат и свекла. Плюс ко всему какао имеет свойство повышать настроение и взбадривать, оказывая при этом положительное воздействие на женское сердце. Но тем, у кого есть заболевания поджелудочной железы, печени и почек, употребление напитка нужно ограничить.

Апельсиновый и клюквенный соки

Для женского организма очень нужен витамин С - он благоприятно влияет на кожу, освежая ее и сохраняя молодость, а также укрепляет иммунитет. Поэтому желательно всегда иметь в рационе цитрусовые, а также пить свежевыжатые соки - в частности, апельсиновый и клюквенный (в клюкве также содержится очень много витамина С).

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