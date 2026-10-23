Дерматолог рассказала, как правильно ухаживать за кожей подростков

В подростковом возрасте лучше использовать для кожи лица средства с мягкими компонентами.

Как передает Day.Az, об этом Gazeta.ru рассказала врач-дерматолог, косметолог клиники эстетической медицины "Гельтек" Александра Камышникова.

"Не нужно исследовать средства хаотично. Лучше сделать ставку на регулярность и четкую последовательность. Для каждого этапа должно быть свое отдельное средство с мягкими, а не агрессивными компонентами", - заявила эксперт.

Начинать уход Камышникова рекомендовала с очищения мягкими ПАВ. По ее словам, агрессивные компоненты (салициловую кислоту или энзимную пудру) стоит использовать не чаще 1-2 раз в неделю. После очищения необходима тонизация, чтобы восстановить органичный уровень кислотности кожи. Для подростковой кожи, как считает эксперт, отлично подходят тоники, поддерживающие себобаланс.

"Далее - коррекция с помощью деликатных, но эффективных активов против акне компонентов, например, PHA-кислот и азелаиновой кислоты. И, наконец, увлажнение. Жирной или комбинированной подростковой коже подойдут легкие текстуры (сыворотки, гели, флюиды), сохраняющие гидролипидный барьер", - заявила дерматолог.

Она обратила внимание, что выдавливание прыщей (особенно грязными руками в период экзаменационного стресса) разносит инфекцию по всему лицу и приводит к глубоким рубцам и застойным пятнам постакне. Эксперт подчеркнула, что бороться с ними во взрослом возрасте придется долго и дорого.

"Если вы понимаете, что не можете контролировать руки и постоянно трогаете воспаления - используйте патчи от прыщей. Это отличный барьерный способ защитить кожу от самих себя и минимизировать последствия травматизации кожи", - резюмировала врач.