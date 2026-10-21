Рак груди признали психологической травмой, которая заставляет женщин расти над собой

Диагноз рака груди способен вызвать посттравматический стресс, но эта же болезнь запускает и обратный процесс, так называемый посттравматический рост. Обе грани этого опыта впервые корректно измерили в онкологии. Психологи Фонда Шампалимо в Лиссабоне при участии нескольких других португальских университетов проверили две шкалы на 122 женщинах с ранней стадией болезни, чей средний возраст был 53 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты опубликованы в журнале Frontiers in Psychiatry.

Рак груди остается самым частым онкологическим диагнозом у женщин: в 2020 году в мире насчитали 2,3 миллиона новых случаев. От 20% до 30% пациенток годами живут с тревогой, подавленностью и симптомами посттравматического стресса уже после окончания лечения. Рак живет внутри и напоминает о себе вновь и вновь, так что источником угрозы становится собственное тело. Видимые изменения тела, постоянная боль и ощущение беспомощности лишь повышают риск стойких симптомов.

Психологи давно заметили и вторую сторону такой травмы. Посттравматический рост включает переоценку жизни, более крепкие отношения с людьми, ощущение внутренней силы, открытость новому и духовные перемены. Рост не отменяет страдания: метаанализы описывают зависимость от стресса в форме перевернутой буквы U, когда умеренный стресс дает больше всего роста, а очень сильный его блокирует.

В новой работе участницы дважды, через 12 и 18 месяцев после постановки диагноза, заполняли два опросника, считая травмой сам опыт болезни: 20 пунктов о симптомах стресса и 10 пунктов о росте. Шкала стресса PCL-5 повела себя ожидаемо, укрепляясь вместе с негативными эмоциями и слабея при высоком качестве жизни. А вот опросник роста PTGI-SF удивил тем, что вместо пяти отдельных сторон роста ответы легли в одну общую ось. Женщины с раком груди, заключают авторы, переживают рост как целостную перемену жизни, а не как сумму отдельных выигрышей.

За полгода между замерами ни стресс, ни рост статистически не изменились, оба состояния оказались устойчивыми, хотя средний уровень симптомов у участниц был низким. Совместное применение двух шкал, резюмируют исследователи, позволит видеть в пациентке не только уязвимость, но и ресурс, а значит точнее подбирать психологическую помощь. Проще говоря, спрашивать женщину после диагноза нужно не только о том, что болит, но и о том, что изменилось в ее жизни.