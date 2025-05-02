Что делать, если после тренировки вес увеличился - причины и советы

После интенсивных тренировок многие сталкиваются с ощущением отёчности и тяжести в теле. Кажется, что мышцы увеличились в объёме, а весы внезапно показывают прибавку. Это состояние часто называют "заливом" тела, передает Day.Az.
Почему это происходит и как вернуть ощущение лёгкости - разберёмся вместе.
Причины "залитого" состояния после тренировок
1. Задержка жидкости
Во время тренировки в мышцах накапливаются молочная кислота и микротравмы, что вызывает воспаление. Организм реагирует отёком - направляет воду к поврежденным участкам, чтобы восстановить их.
2. Повышенное потребление углеводов и соли
После тренировки мы нередко едим больше, особенно углеводов. Гликоген, запасаемый в мышцах, "притягивает" воду - до 3 г на 1 г гликогена. А соль усиливает задержку жидкости в тканях.
3. Гормональный отклик
Физическая нагрузка - это стресс, и организм может повысить уровень кортизола, который влияет на обмен веществ и задержку жидкости.
Как бороться с "заливом" после тренировок
1. Достаточное потребление воды
Парадоксально, но чтобы избавиться от отёков, нужно пить больше воды. Это помогает нормализовать работу почек и лимфотока.
2. Снижение соли и сахара
Уменьшите количество переработанных продуктов и сахара в рационе на 1-2 дня после тренировки.
3. Массаж и лёгкая активность
Лимфодренажный массаж, растяжка, прогулки или йога стимулируют циркуляцию крови и лимфы, ускоряя вывод жидкости.
4. Сон и восстановление
Качественный сон снижает уровень кортизола и даёт организму возможность восстановиться.
"Залитое" состояние тела - нормальная и временная реакция на физическую нагрузку. Оно не свидетельствует о наборе жира или ошибках в тренировке. Главное - понимать природу этого явления и помочь телу восстановиться.