28 апреля 2025

28 апреля 2025 11:37

Гинеколог назвала основные ошибки, вредящие женскому здоровью

Гинеколог Ольга Каплина назвала женщинам несколько ошибок, которые убивают их здоровье. 

Как передает Day.Az, об этом она рассказала на своем YouTube-канале.

"Женщинам часто навязывают, что боль во время менструации является нормой, что можно принять обезболивающие, чтобы все прошло. За болью во время менструации может скрываться эндометриоз, миома матки или воспаление", ─ пояснила Каплина. 

Она призвала в случае дискомфорта обратиться к врачу, который должен сделать УЗИ и другие исследования, чтобы подобрать адекватную терапию.

Еще одной ошибкой многих женщин специалистка назвала использование агрессивных средств интимной гигиены. Кроме того, зачастую многие игнорируют нерегулярный менструальный цикл, хотя с этим тоже необходимо идти в больницу. В заключение Каплина заявила, что самолечение чревато негативными последствиями для здоровья, как и отсутствие регулярных осмотров у гинеколога, которые помогают выявить серьезные патологии на ранней стадии.


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