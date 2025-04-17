17 апреля 2025

17 апреля 2025 09:24

Ученые раскрыли, сколько нужно тренироваться молодым мамам после родов

Канадские ученые из Университета Квебека в Труа-Ривьере и других научных центров выяснили, что умеренные физические нагрузки могут защитить молодых матерей от связанных с родами осложнений, если уделять тренировкам два часа каждую неделю в течение трех месяцев после появления ребенка на свет. Исследование опубликовано в научном издании British Journal of Sports Medicine (BJSM), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Особое внимание уделяется тренировкам тазового дна - ежедневные упражнения помогут предотвратить недержание мочи.

Также исследователи отметили важность здорового сна: затемненные комнаты, ограничение экранного времени перед сном и комфортная обстановка.

Рекомендации разработаны с учетом разнообразия - они подходят женщинам независимо от способа кормления, социального статуса или культурных особенностей.

При этом эксперты подчеркнули, что даже небольшая активность вроде спокойных прогулок лучше полного бездействия.

"Главный вывод - движение должно стать частью восстановительного процесса, а не откладываться "на потом". Это не требует специального оборудования или затрат, но значительно улучшает физическое и психическое здоровье", - говорится в статье.

Исследователи признали, что не все женщины смогут сразу выполнять полный объем рекомендаций. Врачам советуют обсуждать эти принципы с пациентками, чтобы помочь им плавно вернуться к привычной жизни после родов.


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