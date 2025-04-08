8 апреля 2025

8 апреля 2025 09:14

Названы симптомы рака печени

На ранних стадиях рак печени может не проявлять явных признаков. Когда опухоль увеличивается, появляются симптомы: боль в правом подреберье, потеря веса, слабость, тошнота и вздутие живота. Об этом "Газете.Ru" рассказал врач-онколог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Руслан Басанов, передает Day.Az.

С развитием заболевания могут появиться желтуха и асцит (скопление жидкости в животе). В запущенных случаях - кровотечения и ухудшение работы органов.

"На первой стадии опухоль не выходит за пределы печени, на второй - опухоль может проникать в сосуды. На третьей стадии рак проникает в соседние органы и лимфоузлы. На четвертой стадии опухоль метастазирует в отдаленные органы, лечение становится более сложным. Основные факторы риска включают вирусные гепатиты, цирроз, хроническое потребление алкоголя, сахарный диабет, паразитарные инфекции и длительный контакт с токсичными веществами, такими как мышьяк. Эти факторы могут способствовать развитию заболевания", - рассказал доктор.

Диагностика включает УЗИ, КТ, МРТ и биопсию. Эти методы помогают точно установить диагноз и стадию заболевания.

"Лечение зависит от стадии рака. На ранних стадиях проводят операцию, возможно удаление части печени. При более поздних стадиях используются радиочастотная абляция, артериальная эмболизация, химиотерапия и лучевая терапия для замедления прогрессирования заболевания и улучшения качества жизни пациента. Прогноз тоже зависит от стадии. На ранних стадиях пятилетняя выживаемость может превышать 80%, но на поздних стадиях она значительно снижается", - заключил доктор.


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