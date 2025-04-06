6 апреля 2025

6 апреля 2025 09:32

Названа опасность смартфонов для девочек-подростков

Чрезмерное время, проводимое подростками перед экраном, негативно влияет на качество сна и увеличивает риск депрессивных симптомов, особенно среди девушек. К такому выводу пришли ученые Каролинского института в Швеции. Работа опубликована в журнале PLOS Global Public Health, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи наблюдали за 4 810 шведскими подростками в возрасте от 12 до 16 лет, собирая данные о качестве сна, депрессии и использовании гаджетов в течение года. Результаты показали, что увеличение экранного времени влечет за собой ухудшение сна уже через три месяца, снижая его продолжительность и качество, а также смещая время засыпания на более поздние часы.

Для девушек влияние экранного времени на депрессию оказалось опосредованным нарушениями сна: они объясняли от 38% до 57% связи между гаджетами и ухудшением психоэмоционального состояния. У юношей также наблюдались проблемы со сном, однако их влияние на развитие депрессии было менее выраженным.

Исследователи отмечают, что их выводы подтверждают рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Шведского агентства общественного здравоохранения, согласно которым подросткам следует ограничивать досуговое экранное время до 2-3 часов в день.

"Если бы экранное время удалось сократить, например, с помощью общественных инициатив, это могло бы снизить высокий уровень депрессии среди молодых женщин в Швеции и, возможно, среди юношей", - отметили авторы исследования.


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