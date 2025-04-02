2 апреля 2025

2 апреля 2025 11:48

Как уменьшить вред от макияжа?

Частое использование декоративной косметики может сильно влиять на состояние кожи, поэтому важно не только правильно наносить макияж, но и заботиться о её здоровье. Внешний вид вашего лица напрямую зависит от того, как вы ухаживаете за ним после каждого использования косметики. 

Как передает Day.Az, об этом пишет pravda.ru

Мы расскажем, как обеспечить коже должный уход, если макияж стал неотъемлемой частью вашего повседневного образа.

Очищение

Главное правило для тех, кто использует декоративную косметику - тщательное очищение кожи. Обязательно удаляйте макияж перед сном, используя мягкие очищающие средства. Это поможет избавиться от остатков косметики, загрязнений и предотвратит закупорку пор, которая может привести к прыщам и воспалениям.

Увлажнение

Частое применение макияжа может сушить кожу, особенно если косметика содержит спирт или другие раздражающие компоненты. Поэтому после очищения важно увлажнять кожу. Выбирайте кремы и сыворотки с увлажняющими компонентами, такими как гиалуроновая кислота или экстракты растений.

Эксперты советуют

Регулярно проводите пилинг, чтобы обновить клеточный слой дермы и ускорить её восстановление. Это поможет предотвратить тусклый вид и улучшить текстуру кожи, которая может пострадать от частого макияжа. Также не забывайте о солнцезащитном креме, чтобы избежать преждевременного старения.

Правильный уход за кожей при частом использовании декоративной косметики поможет поддерживать ее здоровье и свежесть.


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