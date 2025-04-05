5 апреля 2025

5 апреля 2025 09:16

Эксперт назвал самую вредную позу для сна

Коуч по сну Джеймс Уилсон назвал положение лежа на животе худшей позой для сна. Об этом сообщает издание HuffPost, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалист отметил, что сон на животе негативно влияет на позвоночник, шею, бедра, колени и внутренние органы. По его словам, такая поза во время сна может вызвать травмы, смещение позвонков, перенапряжение шеи, а также снизить качество и продолжительность сна. В качестве более безопасной альтернативы Уилсон рекомендует спать на боку, подложив подушку между ног.

Хирург и эксперт в области заболеваний желудочно-кишечного тракта Каран Раджан также подчеркнул, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом лучше спать на левом боку, а не на правом. По словам специалиста, такая поза предотвращает попадание содержимого желудка в пищевод, снижая риск кислотного рефлюкса.


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