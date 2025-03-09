У женского полового гормона в мозге нашли новую функцию

Ученые из Университета здоровья Фудзита (Япония) установили, что недостаток гормона эстрогена, который синтезируется в нейронах мозга, может вести к увеличению аппетита и массы тела. Результаты исследования опубликованы в The FEBS Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эстроген - женский гормон, который производится в плаценте во время беременности. Он отвечает за цикличность, регулярность менструального цикла, фертильность, иммунитет, защиту сердечно-сосудистой и центральной нервной систем.

Хотя яичники женщин вырабатывают больше всего эстрогена, различные типы этого гормона также производятся в других тканях организма. В новом исследовании ученые сосредоточились на нейроэстрогене, который образовывается в нейронах мозга. Команда задалась целью выяснить, может ли этот гормон регулировать аппетит.

Для выработки эстрогенов важен особый фермент ароматаза. Исследователи удалили ген, кодирующий ароматазу, у мышей, чтобы животные не могли синтезировать эстрогены системно, то есть во всем организме. Это привело к активному потреблению пищи и увеличению массы тела. Восстановление экспрессии ароматазы конкретно в мозге снизило потребление пищи и повысило чувствительность к лептину, гормону "сытости".

Чтобы дополнительно изучить роль нейроэстрогенов независимо от участия эстрогенов яичников, исследователи удалили яичники у самок мышей. В гипоталамусе (центральном узле, отвечающем за сигналы об аппетите) у мышей с удаленными яичниками наблюдалась повышенная экспрессия гена, кодирующего ароматазу. Модифицированные грызуны демонстрировали сниженную тягу к пище.

По словам ученых, результаты нового исследования могут поспособствовать созданию новых методов лечения ожирения. Перспективным направлением выступает создание препаратов, регулирующих аппетит у женщин.