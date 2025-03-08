Кожный зуд может указывать на проблемы с печенью

Кожный зуд может возникать по разным причинам, в том числе, указывать на проблемы с печенью. О том, при каких заболеваниях печени может наблюдаться данный симптом, "Газете.Ru" рассказала врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог "СМ-Клиника", к.м.н. Наталья Васильева, передает Day.Az.

Она отметила, что печень - это один из основных органов, который обеспечивает множество жизненно важных функций, в том числе дезинтоксикационная и метаболическая. И их нарушение, как правило, может стать причиной различных проблем со здоровьем, проявляющихся, в том числе, кожным зудом.

Одним из таких нарушений врач назвала внутрипеченочный холестаз - нарушение оттока желчи из внутрипеченочных протоков. На этом фоне желчные кислоты могут откладываться в толще кожи, вызывая зуд. Часто он бывает нестерпимым, усиливается по ночам, а также на фоне водных процедур.

Данная патология может развиться при первичном билиарном поражении печени на фоне таких заболеваний, как цирроз печени, холангит, гепатитах различной этиологии (вирусной, алкогольной, токсической).

"Холестаз может быть и внепеченочный, когда сдавление желчных протоков идет извне - это возможно при желчно-каменной болезни, при котором нарушается отток желчи из желчного пузыря. В результате в толще кожи также откладываются желчные кислоты, что приводит к зуду и желтухе (кожа и склеры глаз желтеют)", - добавила Васильева.

По ее словам, кожным зудом могут проявляться и различные болезни накопления, в том числе, избыток меди и железа. Такое возможно при нарушении метаболической функции печени на фоне таких заболеваний, как болезнь Коновалова-Вильсона, гемохроматоз, синдром Жильбера и др.

"Кроме того, целая группа аутоиммунных поражений печени характеризуется стойким и мучительным кожным зуд. К ним относятся такие заболевания как аутоиммунный гепатит, первичный билиарный холангит и другие. Это связано с отложением аутоиммунных комплексов в соединительной ткани кожи человека, что проявляется также изменениями в анализах крови - повышением уровня билирубина, щелочной фосфатазы и аутоиммунных маркеров, которые позволяют диагностировать эти заболевания", - рассказала гепатолог.

Также врач обратила внимание, что, кроме перечисленных функций, печень регулирует уровень сахара в крови, синтезируя глюкозу из аминокислот и участвуя в процессе гликонеогенеза.

"При избыточном накоплении гликогена в печени, она из своих запасов расщепляет гликоген до глюкозы, которая поступает в кровь в повышенной концентрации. А, как известно, при повышении уровня глюкозы в крови развиваются такие заболевания, как нарушение углеводного обмена (преддиабет) и диабет, одним из первых симптомов которых является кожный зуд", - объяснила специалист.

В заключение она отметила, что печень выполняет множество других функций. И, чтобы вовремя выявить ее нарушения, необходимо ежегодно сдавать кровь на исследования, которые должны в себя включать клинический, биохимический анализ крови и обследование на инфекционную группу (гепатиты).