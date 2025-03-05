5 марта 2025

5 марта 2025 15:09

Женщинам подсказали простой способ облегчить ПМС

Некоторые изменения в рационе помогают справиться с предменструальным синдромом (ПМС), рассказала врач общей практики Айгуль Арсланова. Простой способ облегчить это состояние она подсказала женщинам в беседе с Ufatime.ru, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Арслановой, ПМС действительно может сопровождаться множеством неприятных симптомов: раздражительностью, головными болями и усталостью. Чтобы облегчить симптомы, она посоветовала добавить в рацион богатые магнием продукты, например, темный шоколад, шпинат и авокадо. Врач объяснила, что магний помогает снизить раздражительность и улучшает общее эмоциональное состояние.

Кроме того, продолжила врач, при ПМС полезны продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты: рыба, семена льна и грецкие орехи. Арсланова объяснила, что омега-3 обладает противовоспалительными свойствами и помогает снизить выраженность боли.

Она также призвала добавить в рацион фрукты и овощи, особенно богатые витамином С (апельсины, брокколи), так как они поддерживают иммунную систему и уменьшают уровень стресса. Наконец, она призвала добавить в рацион цельнозерновые продукты, которые помогают в борьбе с усталостью. "Разнообразие рациона может значительно облегчить симптомы ПМС", - заключила Арсланова.


Просмотров: 141

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 2 398
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 10 292
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 9 144
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 13 182
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 12 641
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 11 574
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 8 287
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 8 791
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 2023 00:33

  • 9 677
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 2023 00:39

  • 8 239
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков