27 февраля 2025

27 февраля 2025 09:13

Ученые рассказали, как извлекать пользу из одиночества

Американские ученые из Мичиганского университета выяснили, что восприятие одиночества как "времени для себя" усиливает позитивные эмоции и улучшает отношение к уединению, тогда как термин "изоляция" вызывает более негативные ассоциации. Исследование опубликовано в научном журнале Cognition & Emotion (C&E), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты провели два эксперимента с участием 500 взрослых и 176 студентов. В первом случае добровольцы оценивали различные термины, описывающие одиночество: "время для себя", "уединение", "быть одному" и "изоляция".

Результаты показали, что "время для себя" воспринималось как наиболее позитивное и желательное, ассоциируясь с заботой о себе и расслаблением. Напротив, "изоляция" вызывала негативные коннотации, связанные с социальной изоляцией.

Во втором исследовании участники провели 30 минут в одиночестве, причем одной группе это время было представлено как "время для себя", а другой - как "изоляция". Те, кто воспринимал уединение как "время для себя", сообщили об увеличении позитивных эмоций и улучшении отношения к одиночеству. Участники из группы "изоляция" испытали снижение позитивных эмоций, хотя у обеих групп уменьшился уровень негативного аффекта.

Интересно, что лингвистическое оформление не повлияло на действия участников, но изменило содержание их мыслей. Те, кто находился в "изоляции", чаще думали о школьных заданиях, а те, кто воспринимал время как "время для себя", размышляли о личностном росте.

Исследование подчеркивает силу языка в формировании психологического опыта. Простое изменение формулировок может сделать время, проведенное в одиночестве, более приятным и полезным.


Просмотров: 136

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 2 322
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 10 216
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 9 073
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 13 058
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 12 573
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 11 499
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 8 211
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения

Здоровье

13 февраля 2023 00:29

  • 8 722
Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Здоровье

11 февраля 2023 00:33

  • 9 607
Диетологи назвали идеальные продукты для похудения

Здоровье

9 февраля 2023 00:39

  • 8 168
Одноразовые пакеты для грудного молока опасны - предупреждение химиков