Ученые рассказали, как извлекать пользу из одиночества

Американские ученые из Мичиганского университета выяснили, что восприятие одиночества как "времени для себя" усиливает позитивные эмоции и улучшает отношение к уединению, тогда как термин "изоляция" вызывает более негативные ассоциации. Исследование опубликовано в научном журнале Cognition & Emotion (C&E), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты провели два эксперимента с участием 500 взрослых и 176 студентов. В первом случае добровольцы оценивали различные термины, описывающие одиночество: "время для себя", "уединение", "быть одному" и "изоляция".

Результаты показали, что "время для себя" воспринималось как наиболее позитивное и желательное, ассоциируясь с заботой о себе и расслаблением. Напротив, "изоляция" вызывала негативные коннотации, связанные с социальной изоляцией.

Во втором исследовании участники провели 30 минут в одиночестве, причем одной группе это время было представлено как "время для себя", а другой - как "изоляция". Те, кто воспринимал уединение как "время для себя", сообщили об увеличении позитивных эмоций и улучшении отношения к одиночеству. Участники из группы "изоляция" испытали снижение позитивных эмоций, хотя у обеих групп уменьшился уровень негативного аффекта.

Интересно, что лингвистическое оформление не повлияло на действия участников, но изменило содержание их мыслей. Те, кто находился в "изоляции", чаще думали о школьных заданиях, а те, кто воспринимал время как "время для себя", размышляли о личностном росте.

Исследование подчеркивает силу языка в формировании психологического опыта. Простое изменение формулировок может сделать время, проведенное в одиночестве, более приятным и полезным.