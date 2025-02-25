27 февраля 2025

25 февраля 2025 09:14

Назван неожиданный фактор здоровья сосудов у женщин

Ученые из Университета Колорадо установили, что позднее наступление менопаузы у женщин коррелирует с сохранением здоровья кровеносных сосудов. Результаты работы опубликованы в журнале Circulation Research, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предыдущие исследования показали, что у женщин, у которых менопауза (определяемая как один год без менструации) наступила в возрасте 55 лет или позже, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 20% ниже, чем у тех, у кого месячные прекратились в 45-54 года.

Чтобы выяснить, почему так происходит, американские ученые провели новое исследование с участием добровольцев. Они оценили состояние сосудов у 92 женщин, уделив особое внимание показателю, называемому дилатацией плечевой артерии, опосредованной кровотоком (FMD). Он отражает, насколько хорошо плечевая артерия - главный кровеносный сосуд в верхней части руки - расширяется при увеличении кровотока.

Команда исследователей также оценила у каждого добровольца состояние митохондрий - энергетических центров в клетках, выстилающих кровеносные сосуды.

Оказалось, что у всех женщин в постменопаузе артериальная функция была значительно хуже, чем у их сверстниц в пременопаузе. Отчасти это связано с тем, что с возрастом в организме человека вырабатывается меньше оксида азота - соединения, которое помогает кровеносным сосудам расширяться и предотвращает их затвердевание.

Митохондрии также с возрастом перестают нормально функционировать и вырабатывают больше вредных молекул, называемых свободными радикалами.

С наступлением менопаузы возрастное ухудшение состояния сосудов вследствие этих факторов ускоряется. Но около 10% женщин, у которых менопауза наступает в позднем возрасте, по-видимому, частично защищены от таких эффектов.


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