Врач развеял несколько распространенных мифов о варикозе

Вокруг варикоза существует множество мифов, из-за которых люди не обращаются вовремя за медицинской помощью, предупредил флеболог Антон Офицеров. Несколько очень распространенных заблуждений о болезни врач развеял в Telegram-канале "Клиники Фомина", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Офицерова, вопреки распространенному мнению, варикоз - это не просто эстетическая проблема, это серьезное заболевание. Он объяснил, что за расширенными венами и сосудистыми "звездочками" скрывается нарушение работы венозных клапанов, которое вызывает застой крови, отеки, воспаление и даже трофические язвы. Без лечения заболевания велик риск развития воспаления вен, тромбоза и даже смертельно опасной тромбоэмболии легочной артерии.

Назвал Офицеров мифом и мнение, будто варикозную болезнь можно вылечить мазями и гелями на основе экстрактов пиявок или конского каштана. Однако, по его словам, подобные средства за счет охлаждающего эффекта или улучшения микроциркуляции лишь временно уменьшают отеки и тяжесть в ногах, но не восстанавливают клапаны вен и не устраняют причину болезни. Нельзя избавиться от варикоза и с помощью биодобавок и "чудо-таблеток" из интернета. "Мази - дополнение к терапии, но они не заменяют компрессионное лечение, склеротерапию или операции", - уточнил врач.

Не соответствует действительности и утверждение, что варикоз бывает только у пожилых людей, продолжил флеболог. "С возрастом риск увеличивается из-за снижения эластичности сосудов, однако варикозная болезнь молодеет: ее диагностируют даже у подростков. Основные факторы риска - наследственность, длительное стояние или сидение, гормональные изменения (например, при беременности), ожирение. У молодых людей болезнь часто маскируется под усталость ног или "безобидные" сосудистые сеточки", - предупредил он.

Еще одним заблуждением Офицеров назвал заявление, что при варикозе запрещен спорт. Этот миф он считает опасным, так как из-за него люди с заболеванием отказываются от физической активности и тем самым только ухудшают состояние вен. По его словам, умеренные нагрузки в виде плавания, ходьбы, езды на велосипеде только укрепляют мышцы голеней, которые помогают проталкивать кровь к сердцу. При варикозе флеболог посоветовал воздержаться только от длительного бега по асфальту, тяжелой атлетики и приседаний с весом.

И наконец доктор предупредил, что даже после успешной операции варикоз может вернуться, поэтому важно заниматься его профилактикой - носить компрессионный трикотаж, следить за весом, избегать длительных статических нагрузок и регулярно посещать флеболога.