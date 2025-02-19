19 февраля 2025

19 февраля 2025 15:03

Когда следует и когда не следует чесать зудящую сыпь?

Ученые из Университета Питтсбурга выяснили, что расчесывание зудящей сыпи усиливает воспаление и замедляет заживление, но при этом помогает организму бороться с бактериальными инфекциями кожи. Исследование, опубликованное в журнале Science, объясняет этот парадокс и открывает новые перспективы для лечения воспалительных кожных заболеваний, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Аллергический контактный дерматит - это воспалительная реакция на раздражители, которая приводит к появлению зуда и покраснения. Несмотря на то, что чесание приносит временное облегчение, оно ухудшает состояние кожи, усиливая воспаление.

Чтобы выяснить, почему это происходит, команда исследователей во главе с профессором дерматологии и иммунологии Даниэлем Капланом провела эксперименты на мышах. Они вызывали у животных симптомы, похожие на экзему, и сравнивали две группы: обычных мышей и мышей с нарушенной способностью ощущать зуд.

Оказалось, что у животных, которые могли чесаться, воспаление было значительно сильнее, чем у тех, кто не испытывал зуда или носил специальные воротники, не позволяющие чесаться. При этом у расчесанных участков кожи наблюдалось большее количество иммунных клеток - нейтрофилов, которые участвуют в воспалительных процессах.

Следующий этап исследования показал, что расчесывание стимулирует болевые нейроны, которые выделяют особое соединение - вещество P. Это вещество активирует тучные клетки, ответственные за воспаление и зуд.

"В контактном дерматите тучные клетки уже активируются аллергенами, что вызывает умеренное воспаление и зуд. Когда человек начинает чесаться, вещество P дополнительно стимулирует тучные клетки, вызывая более сильную воспалительную реакцию", - отметил Каплан.

Этот механизм объясняет, почему постоянное расчесывание приводит к усугублению состояния кожи. Однако ученые также обнаружили неожиданный положительный эффект. Тучные клетки играют важную роль не только в воспалении, но и в защите кожи от бактерий и других патогенов. Чтобы проверить, как чесание влияет на бактериальный баланс, ученые провели дополнительный эксперимент и обнаружили, что у мышей, которые чесались, на коже оставалось меньше Staphylococcus aureus - бактерии, вызывающей кожные инфекции.

"Это открытие показывает, что чесание может приносить пользу в определенных ситуациях, помогая избавиться от опасных бактерий", - добавил Каплан. - "Но в случае хронического зуда ущерб для кожи, скорее всего, перевешивает эту пользу".

По мнению ученых, их работа открывает новые возможности для лечения дерматита, крапивницы и других воспалительных заболеваний кожи. Ученые планируют разрабатывать препараты, которые смогут блокировать воспаление, воздействуя на рецепторы тучных клеток, но при этом не нарушая их защитную функцию.


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