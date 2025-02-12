12 февраля 2025

12 февраля 2025 15:07

Названы признаки, по которым можно вычислить раковую родинку

Родинку, которая может указывать на развитие рака кожи, можно выявить по пяти признакам. В их числе форма, границы, цвет, диаметр и ее эволюция, рассказала "Газете.Ru" врач-дерматолог клиники DocMed Екатерина Кандинская, передает Day.Az.

"Может помочь самообследование кожи и правило ABCDE. А - асимметрия: одна половина родинки или родимого пятна не соответствует другой. B - граница: края неровные, рваные, зазубренные или размытые. C - цвет: цвет не везде одинаковый и может включать в себя различные оттенки коричневого или черного, а иногда и пятна розового, красного, белого или синего цвета. D - диаметр: пятно больше 6 миллиметров в поперечнике (около ¼ дюйма - размер ластика карандаша), хотя меланомы иногда могут быть меньше. E означает "эволюция": родинка меняет размер, форму или цвет", - рассказала врач.

При этом некоторым нужно уделять больше внимания состоянию родинок. В их числе люди с большим количеством родинок, с наличием атипических родинок и врожденных родинок, с семейной историей меланомы и других видов раков кожи, а также пожилые, люди со светлой кожей или те, которые по тем или иным причинам подвергаются воздействию ультрафиолетовых лучей.

"Меланома - это тип рака кожи, который развивается, когда меланоциты (клетки, придающие коже желтовато-коричневый цвет) начинают бесконтрольно разрастаться. Важно знать, что меланома может иметь любую локализацию, но чаще всего они начинаются на туловище (грудь и спина) у мужчин и на ногах у женщин. Визуально она может выглядеть по-разному: от привычного нам коричневого пятна до неясных очагов розового цвета", - отметила доктор.

К другим предупреждающим признакам относятся незаживающая рана на коже или слизистых, покраснение за пределами родинки, появление субъективных ощущений, например зуда, болезненности или болевого синдрома, изменение поверхности родинки - шелушение, мокнутие, кровотечение или появление уплотнения.

"Некоторые меланомы не соответствуют этим правилам, поэтому, важно сообщать врачу о любых изменениях или новых пятнах на коже, или наростах, которые выглядят иначе, чем остальные родинки", - заключила врач.


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