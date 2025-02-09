11 февраля 2025

9 февраля 2025 14:00

Назван неочевидный способ замедлить старение

Биолог Екатерина Баранова в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" назвала неочевидный способ замедлить старение женщинам. Выпуск передачи доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Баранова рассказала, что употребление молока полезно для женщин. "Оно задерживает наступление менопаузы - это данные, подтвержденные медицинскими исследованиями", - отметила специалистка.

В то же время биолог подчеркнула, что чрезмерное употребление молока негативно влияет на здоровье мужчин, в частности провоцирует рак простаты. "Если мужчины пьют слишком много молока, у них вырабатывается такой пивной животик, очень большой, поэтому у них бывает после трех литров [молока] в сутки проблемы с раком простаты", - заключила Баранова.


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