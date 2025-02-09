11 февраля 2025

9 февраля 2025 09:21

Названа неочевидная причина болей в спине

Боли в спине традиционно связывают с нарушениями осанки или сидячим образом жизни. Однако, по словам врача-ортодонта Виктории Радько, заведующей ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic, причина дискомфорта может скрываться в неправильном прикусе. Об этом специалист рассказала "Газете.Ru", передает Day.Az.

"Челюстно-лицевая система тесно связана с позвоночником. Нарушения прикуса создают дисбаланс в работе жевательных мышц, что оказывает влияние на мышцы шеи и спины", - поясняет Радько. Это может привести к хроническому напряжению мышц, перекосу тела и даже смещению позвоночных дисков. Такие проблемы особенно часто наблюдаются у пациентов с глубоким или дистальным прикусом.

"Неправильное смыкание зубов вызывает перегрузку височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), что часто сопровождается мышечным напряжением. Это состояние заставляет организм компенсировать дисбаланс, перераспределяя нагрузку на позвоночник. "Например, если нижняя челюсть смещена назад, голова инстинктивно выдвигается вперед, что вызывает искривление шейного отдела позвоночника", - добавляет специалист.

Со временем такие изменения могут привести к регулярным болям в спине, головным болям, а также к ограничению подвижности. Радько отмечает, что это особенно актуально для пациентов, которые долго игнорировали проблемы с прикусом или избегали ортодонтического лечения.

"Первый шаг - это диагностика. Современные ортодонтические методы позволяют точно определить состояние прикуса, работу суставов и мышц. После этого назначается лечение, которое может включать коррекцию прикуса с элайнеров", - отмечает Радько.

Помимо работы с прикусом, специалист рекомендует привлекать смежных врачей: остеопатов, мануальных терапевтов или неврологов.

"Комплексное лечение помогает восстановить баланс в теле, устранить хроническое напряжение и значительно улучшить качество жизни пациента", - подчеркивает ортодонт.


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